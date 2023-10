Raffica di furti: spariti abiti, gioielli e targhe

Ladri in azione, la notte tra lunedì e martedì, in due aziende della zona artigianale e una villa nell’adiacente via Gelatti. Varie aziende di quell’area, recentemente e in circostanze simili, erano state prese di mira subendo furti cospicui. Stavolta, probabilmente la stessa una banda di malviventi, ha fatto irruzione nei capannoni della "Lavasecco La Rinnova" in via Novella e nel cortile della impresa di pulizie e servizi integrati "Cooplar" in via Alberto Gavioli. Nella rinomata lavanderia i ladri avrebbero fatto incetta di abiti di cospicuo valore consegnati per la stiratura da una nota ditta di abbigliamento. "Abbiamo ricevuto la sgradita visita – confermano i titolari – ma per rispetto dei nostri clienti preferiamo non specificare la quantità e il tipo di refurtiva sottratta". Nella stessa notte, poco prima delle due, una coppia d’incappucciati era stata immortalata dalle telecamere della Cooplar e dell’azienda attigua aggirarsi nel cortile dell’impresa di pulizie. Incrociando le immagini registrate da più angolazioni si è accertato che le due persone, poco prima delle due, hanno raggiunto il cortile mettendosi in movimento, dalla retrostante via Galavotti, attraverso i campi. Passando nella proprietà della "Verde Energia", superato il recinto per evitare d’innescare allarmi ed evitare la telecamera sull’entrata del capannone della Cooplar, hanno puntato i mezzi aziendali parcheggiati all’aperto. I video mostrano i due ladri passare al setaccio i cassoni dei vari furgoni e in due di questi automezzi smontare e rubare entrambe le targhe: quella anteriore e posteriore. La coppia si è poi allontanata a piedi. Il giorno dopo, mercoledì sera in via Ascanio Gelatti, la villa di un noto imprenditore è stata visitata dai ladri facendo razzia di gioielli d’oro. "Sono uscito di casa alle 17 poi, dopo aver cenato in un ristorante – ricorda l’impresario – alle 23 sono rientrato. Una finestra, stranamente aperta, mi ha subito insospettito: infatti, ho trovato tutte le stanze a soqquadro. Amaramente ho scoperto che avevano rubato tutti i monili appartenuti a mia madre compreso il mio orologio d’oro, un bottino di alto valore. Sul posto sono arrivati i carabinieri procedendo ai rilievi delle varie impronte lasciate dai malviventi". Flavio Viani