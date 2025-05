Raffica di incidenti e feriti gravi. Schianto all’incrocio con via Campi e due pedoni travolti da un furgone

E’ stato un ‘ponte’ del primo maggio funestato da gravi incidenti stradali. L’ultimo dei numerosi schianti si è verificato ieri, in tarda mattinata, all’incrocio tra via Vignolese e via Campi dove due auto si sono scontrate frontalmente.

L’urto è stato violento e sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che hanno subito soccorso gli occupanti i quali, fortunatamente, non risultano in pericolo di vita. Sono gravissime, invece, le condizioni di un 35enne investito da una vettura nella notte fra il 30 aprile e il 1 maggio in viale Tassoni. Per cause ancora in corso d’accertamento, infatti, poco dopo le 2.30 del mattino un’auto e un furgone si sono scontrati all’altezza della caserma dei carabinieri. L’auto, che si era immessa in viale Tassoni, è stata urtata all’improvviso da un furgone che viaggiava sul viale. Il conducente del furgone, a causa dell’urto ha perso il controllo del mezzo, invadendo il marciapiede e andando a sbattere contro un palo della luce. Proprio in quel momento, purtroppo, stavano camminando sul marciapiede un uomo e una donna, di 35 e 29 anni che sono stati travolti in pieno dal mezzo fuori controllo. I due sono finiti rovinosamente a terra e sul posto, chiamati dagli automobilisti, sono accorsi subito i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. I feriti sono stati trattati sul luogo dello schianto, stabilizzati e trasferiti all’ospedale di Baggiovara. La giovane non ha riportato fortunatamente gravi lesioni e, dopo essere stata sottoposta ad accertamenti, è stata dimessa.

Il 35enne, invece, ha purtroppo riportato numerosi traumi ed è ora ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata a Baggiovara. Sul posto, per i rilievi di rito sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si stanno ora occupando degli accertamenti al fine di ricostruire la dinamica del grave incidente.

Sono serie anche le condizioni di un motociclista travolto ieri mattina sulla strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero, a Mirandola, nella Bassa. Nello schianto, in questo caso sono rimasti coinvolti un motociclo in sella a cui si trovava appunto l’uomo e tre auto, che per cause in corso d’accertamento sono finite l’una contro l’altra, per poi urtare il motociclista.

Lo schianto è stato violento e il centauro, un 64enne austriaco, è stato sbalzato a terra, a metri di distanza dal mezzo. Il 64enne, trasportato in codice rosso in ospedale si trova ora ricoverato nel reparto di medicina d’urgenza, a Baggiovara con una prognosi di sessanta giorni. Sul posto, ieri, sono intervenuti il personale Anas, l’elisoccorso e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione che, inevitabilmente, ha subito importanti rallentamenti.

Valentina Reggiani