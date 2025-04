Raffica di incidenti, caos e feriti: studentessa urtata sulle strisce, due donne travolte in strada

Modena, 8 aprile 2025 – Travolta sulle strisce pedonali mentre va a scuola. E’ successo ieri mattina intorno alle 7.20, davanti al Polo Leonardo di Modena.

La studentessa, 15 anni, è stata investita da un’auto appunto mentre stava attraversando, diretta all’istituto frequentato. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia locale, intervenuta subito sul posto insieme ai sanitari del 118.

Diversi testimoni presenti, infatti, hanno subito lanciato l’allarme e la studentessa, una volta stabilizzata, è stata trasportata all’ospedale di Baggiovara. La minore ha riportato qualche contusione ma fortunatamente nessuna lesione grave.

Poco dopo, in via Ciro Menotti alle 8.30 circa, si è verificato invece un violento scontro che ha visti coinvolti uno scooter e un’auto.

Nello schianto sono rimasti feriti lievemente un uomo e una donna che si trovavano in sella allo scooter.

Anche in questo caso sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, per i rilievi di legge e i sanitari del 118.

Neppure due ore dopo, in via Marinuzzi terzo incidente tra una Bmw guidata da un cittadino modenese e una pattuglia della Polizia locale.

Sul posto, per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri ma, fortunatamente, nessuno dei coinvolti ha riportato lesioni gravi.

Le ambulanze hanno subito trasportato i due agenti e il conducente dell’altro mezzo in ospedale, al fine di effettuare comunque i necessari accertamenti sanitari.

Nel pomeriggio, invece, un grave incidente si è verificato a Castelfranco Emilia. È successo in via Austria intorno alle 17, una zona residenziale. Qui, infatti, due donne a piedi sono state travolte da un’auto mentre percorrevano la strada. Ferita gravemente una 87enne, S.V. le iniziali, ora ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata.

Ferita ma non in modo grave anche una 56enne, pare la figlia dell’anziana, ma la dinamica ancora non è chiara.

Sul posto, per gli accertamenti di rito sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che stanno ora indagando per ricostruire la dinamica.