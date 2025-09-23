"Rafforzare il sostegno alle imprese ceramiche"

Chiede ’interventi straordinari’ al Governo e all’Unione Europea, il settore ceramico, che ieri ha celebrato la prima giornata di Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno che a BolognaFiere vede la presenza, fino a venerdi, di 620 espositori da 29 nazioni.

Caro energia, riforma del sistema ETS, criticità del commercio internazionale i temi conduttori del convegno inaugurale, nel corso del quale si è sottolineata la necessità di un’azione mirata da parte di Governo e UE "poiché – ha detto il presidente della Regione Michele de Pascale in collegamento dall’Expo di Osaka - siamo in un momento di sfide, e questo settore necessita di politiche che riducano i costi dell’energia, della logistica e delle materie prime. E faccio un appello perché il sistema dell’ETS venga cambiato: abbiamo bisogno che l’Europa sostenga lo sviluppo del settore e smettiamo di farci del male da soli".

Il settore ceramico vale, oggi, 7,5 miliardi di fatturato, 240 imprese e 30mila addetti diretti, ma è ostaggio di una congiuntura che ne mette a rischio la competitività. Serve un cambio di passo, ha aggiunto il presidente di Confindustria Ceramica Augusto Ciarrocchi chiedendo, oltre a piani casa che rilancino l’edilizia e politiche antidumping più efficaci, soprattutto la revisione di una politica energetica europea che si traduce "in una tassa per le nostre imprese".

Sulla stessa falsariga gli interventi degli atri relatori, da Matteo Zoppas, presidente di ICE Agenzia, a Marco Fortis, direttore della Fondazione Edison, fino all’ad di Bper Banca Gianni Franco Papa.

Condotto da Monica Maggioni, il dibattito ha inevitabilmente coinvolto anche i due ospiti più attesi, ovvero il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e quello per gli Affari Europei Tommaso Foti, scagliatisi contro quel ‘green deal’ definito "una follia e un cappio al collo". Rispetto al quale, ha detto Urso, "abbiamo sollecitato la Commissione Europea a cambiare rotta".

In gioco c’è il futuro e, ha concluso il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, "non si può più attendere: l’Europa deve decidere se vuole mettere l’industria al centro e puntare alla competitività o rischiare la deindustrializzazione. Come fu fatto a suo tempo da Mario Draghi per salvare l’euro, oggi serve un ‘Whatever it Takes’ anche per l’industria europea".

s.f.