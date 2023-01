"Rafforzare la qualità dell’offerta formativa"

Il sindaco Muzzarelli e l’assessore all’Istruzione Grazia Baracchi danno il benvenuto in città alla nuova dirigente dell’ufficio scolastico dell’ambito territoriale di Modena Veronica Tomaselli congratulandosi per la nomina.

"Certi che non mancheranno le occasioni di incontro e confronto - affermano in attesa di incontrarla di persona - nell’ottica di collaborazione che ha sempre contraddistinto le relazioni fra il Comune di Modena e l’ufficio scolastico territoriale, assicuriamo la nostra disponibilità affinché ciascuno, secondo le proprie competenze, possa contribuire a rafforzare la qualità della nostra offerta educativa e formativa, che veda ragazze e ragazzi al centro".

Le prime occasioni per lavorare insieme si presenteranno quanto prima, in concomitanza con la fase delle iscrizioni scolastiche che si conclude a fine mese. "La nomina della nuova dirigente scolastica territoriale – precisa Baracchi – era molto attesa in città dal mondo della scuola, da quando ha terminato il proprio incarico Silvia Menabue, con la quale abbiamo lavorato in modo proficuo e continuativo assieme ai dirigenti delle scuole modenesi".