Ragazza presa dal panico sulla ferrata resta bloccata sulla parete di roccia

Una donna in difficoltà sulla ferrata del Barranco (Civago). Presa dal panico non riusciva ad andare né avanti né indietro. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Castelnovo Monti, una squadra del Soccorso Alpino Monte Cusna e un’ambulanza della Croce Verde di Villa Minozzo.

La 36enne di Campogalliano ieri con un’amica ha affrontato la ferrata Barranco della Val Dolo, nei pressi della galleria dell’Amorotto. Dopo circa 60 metri di arrampicata, anche per la paura causata da una scivolata, osservando il vuoto la 36enne è stata presa dal panico e non è più riuscita a proseguire, restando immobile aggrappata alla roccia. L’amica ha proseguito la scalata e, arrivata in cima, ha raggiunto la strada provinciale per Civago dando l’allarme.

L’escursionista è stata raggiunta in roccia sulla ferrata da una squadra del Saer con due sanitari che, dopo aver valutate le sue buone condizioni, hanno provveduto a calarla sulla verticale per due lunghezze di corda fino all’ultimo traverso della ferrata. Da lì ha percorso in autonomia, con il supporto di due tecnici del Soccorso Alpino (foto), l’ultimo tratto fino a raggiungere la base della ferrata. Accompagnata lungo il sentiero, dove c’era l’ambulanza, non avendo traumi particolari ma solo qualche scalfittura, ha rifiutato il trasferimento all’ospedale S.Anna ed è rientrata a casa a Campogalliano in auto con l’amica.

Settimo Baisi