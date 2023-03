Ragazza travolta e uccisa a 20 anni L’automobilista chiede l’abbreviato

Il 1 settembre dell’anno scorso Alessandra Arletti è morta, a soli 20 anni, dopo essere stata travolta da un Suv lungo Traversa San Giorgio, mentre il fidanzato rimase gravemente ferito. Alla guida della macchina c’era un carpigiano 60enne che ha fatto richiesta di rito abbreviato (con conseguente riduzione di un terzo della pena) e che pare sia già stato coinvolto in passato in altri gravi incidenti. Ieri a Modena l’udienza preliminare del relativo processo per omicidio stradale colposo. Un’udienza interlocutoria – dove sono state depositate le consulenze tecniche di parte – al termine della quale è stato stabilito il rinvio al 15 maggio. Presenti l’avvocato dell’automobilista, Angela Grosso, e il legale che rappresenta la famiglia Arletti e anche il fidanzato di Alessandra (che era con lei il giorno del tragico incidente e che venne ferito in modo grave a seguito dell’impatto), il professor Giulio Garuti. I genitori di Alessandra, la sorella, la zia e il fidanzato della giovane vittima si sono costituiti parte civile. La morte della giovane ha colpito profondamente la sensibilità dei carpigiani e non solo. Oltre al dolore, unanime è la richiesta di giustizia per questa morte prematura e di una maggiore sicurezza di quella strada che ha negli anni registrato molti incidenti di cui più di uno mortale. Dopo la morte di Alessandra, è stata infatti lanciata on line una petizione, ‘Migliorare la via pedonale in Traversa San Giorgio a Carpi (percorso della salute)’ promossa su www.change.org e che ha raccolto oltre 30mila firme. In tanti chiedono infatti che la strada sia resa più sicura, anche in vista della prossima apertura del Parco Santa Croce che si affaccia proprio sulla strada. Resta il dolore per Alessandra, venti anni di spensieratezza, di progetti e sorrisi, spazzati via per sempre in pochi istanti. m.s.c.