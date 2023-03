Ragazze investite all’autogrill a Modena sull’A22: arrestato l’uomo che le ha travolte

AUTOGRILL CAMPOGALLIANO EST

Campogalliano (Modena), 1 marzo 2023 – È stato arrestato dalla polizia stradale e dalla squadra mobile l’uomo che, secondo le indagini coordinate dalla procura, domenica 26 febbraio era alla guida dell’auto che ha investito due giovani donne che stavano camminando alla stazione di servizio di Campogalliano, sull’autostrada A22. Le due giovani hanno riportato prognosi per 60 e 10 giorni.

Le manette nei confronti del 33enne originario della Moldavia sono scattate anche in conseguenza del fatto che la dinamica dell’accaduto è stata immortalata sia dalle telecamere di sicurezza dell’area sia da quelle di un’auto in sosta. Nei video si vede l’auto che accelera e sterza appositamente per investire le due donne.

L’uomo alla guida non si è poi fermato per prestare soccorso e ha proseguito la marcia prima di finire contro un guard rail nella zona di Carpi. A seguito dell’incidente, abbandonato il veicolo, lo stesso ha raggiunto il vicino casello e tentato di impossessarsi di un’altra auto.