Ragazze picchiate dopo il concerto, la denuncia: “Aggressioni fasciste, sessiste e omofobe”

Bomporto (Modena), 23 settembre 2025 – “Le aggressioni a un gruppo di ragazze, sabato 20 settembre alla festa del Lambrusco a Bomporto sono state esplicitamente fasciste, sessiste e omofobe”. A parlare attraverso il gruppo antiviolenza di Sorbara sono le vittime della vile aggressione a sfondo omofobo avvenuta sabato sera. In una lettera testimonianza il gruppo di giovani riferisce di essere stato aggredito prima verbalmente, con pesanti insulti omofobi, e poi fisicamente da quattro uomini. Quel che ora chiedono è un aiuto per identificare i responsabili.

Tutto è avvenuto dopo il concerto, quando “il gruppo di uomini avrebbe usato come pretesto per iniziare l'aggressione il coro antifascista e di solidarietà con la Palestina intonato dalle ragazze. Gli insulti poi - spiegano - sono sfociati in violenza fisica mirata al volto, con pugni e calci in faccia. Uno degli uomini ha arrotolato una cintura attorno al pugno e ha minacciato: ‘Vi sgozzo’”. La sindaca di Bomporto Tania Meschiari è stata testimone diretta dei fatti e ha subito espresso solidarietà alle vittime.

“I fatti avvenuti sono gravi, politici e sociali. Non si è trattato di un episodio isolato, ma del sintomo evidente di un clima in cui odio, fascismo e sessismo si esprimono liberamente anche nei luoghi pubblici e di aggregazione. Chiediamo a tutte le persone presenti sabato sera di aiutarci. Se avete assistito all'aggressione, se avete visto o registrato qualcosa, o se fate parte di associazioni disponibili a sostenerci, vi chiediamo di contattare antiviolenza.sorbara@gmail.com, per contribuire a identificare chi ci ha attaccati/e e aiutarci a ottenere giustizia”, concludono.