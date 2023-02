Ragazzi assuefatti dai cellulari e dagli esempi diseducativi

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un docente dell’istituto Corni professionale.

"Dio mi scampi dal fare il moralizzatore. Odio quelli sempre col ditino puntato. Eppure avrei titolo per fare un bel predicozzo da maestrino arrabbiato. Da 18 anni insegno in quell’istituto superiore di Modena dove un giorno si rapina, un altro si fa rissa, un altro ancora si accoltella e nel tempo perso si studia (vox populi). Dopo aver seguito la prima serata del Festival (con la maiuscola, come si conviene agli eventi eccezionali) non riesco però a trattenere una domanda: prendere a calci i fiori d’arredamento e distruggere un palcoscenico è spettacolo educativo?

Quel giovane, Blanco mi pare si chiami (parole spagnole muy bonitas) si è infuriato perché non sentiva le voci e si è scatenato perché, ha confessato, la musica è allegria e lui non voleva smettere di divertirsi. All’improvviso una voce si è materializzata dal nulla ed in eurovisione è apparso Ama, la Madonna di tutti i festival, che lo ha preso sottobraccio e lo ha rassicurato: poverino, non ti preoccupare. Se vorrai potrai cantare di nuovo la tua canzone più tardi. Alla fine della serata avrai di nuovo il tuo palco. E’ a quel punto che, da ateo delle manifestazioni canore e di tutti i talent ,mi è venuta voglia di assestare un bel calcione ad Ama e due ancora più forti all’italospagnolo tatuato, tutti nel ’culo’, perché il sedere è ormai parte anatomica desueta.

Poi ho riflettuto. Perché non replicare lo show anche nelle mie classi? Gli studenti, anche quelli col cellulare impiantato sotto cute come il microchip in un cane, hanno subito accolto con entusiasmo la proposta e in meno di due minuti hanno rovesciato banchi, sedie e messo a soqquadro l’aula. Per la verità temevo un po’ l’incazzatura della dirigente scolastica (la preside non esiste più); invece, è stato facile convincerla che avremmo potuto trarre massimo vantaggio dal casino. (L’episodio è solo stato immaginato dal professore, non è mai avvenuto, ndr).

Sai quante nuove iscrizioni potevamo ricavare dal clamore mediatico! Bastava chiamare Rai2 e un collegamento con Fiorello non ce lo avrebbe negato nessuno; quello col cantante filosofo dalla nave da crociera sarebbe stato un pochino più difficile, non per la ritrosia del buon Fedez ma per vili questioni tecniche: Modena è città di terra, di pianura per la precisione.

Professor Filippo Zanetti