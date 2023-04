"Ragazzi, credete sempre nei vostri sogni"

Visita esclusiva allo stadio Braglia, intervista a uno dei giocatori della prima squadra del Modena Fc, possibilità di incontrare alcuni responsabili dei vari settori che rendono il Modena una società a 360°! Questo è quello che noi, cinque alunni della classe 3C della scuola secondaria di primo grado Galileo Galilei di Maranello, abbiamo potuto vivere il 24 marzo scorso.

L’opportunità di rivolgere domande professionali e private al difensore del Modena, Giorgio Cittadini, ci ha permesso di riflettere sul nostro futuro.

Nella tua carriera, Giorgio, c’è stato un punto di riferimento che ti ha sostenuto per realizzare il tuo sogno?

"Sicuramente mio padre c’è sempre stato e si è reso disponibile anche quando tutto andava male. Grazie a lui ho continuato a crederci nonostante le difficoltà".

Come sei riuscito a conciliare lo studio con gli allenamenti?

"Fino alla terza media non ho mai avuto problemi, riuscivo a studiare e non avevo le difficoltà che sono emerse in prima superiore: partivo la mattina presto e tornavo la sera tardi a causa degli allenamenti. Avevo poca voglia di studiare e ho frequentato gli ultimi due anni di scuola superiore in un istituto privato".

Cosa vuol dire per te praticare uno sport di squadra?

"Durante la mia breve carriera ho capito che praticare uno sport di squadra significa fare parte di un gruppo e condividere tutti i momenti, belli o brutti che siano, con i tuoi compagni. È importante avere un buon rapporto con tutti per lavorare bene. Bisogna avere una mentalità di squadra e aiutarsi a vicenda dentro e fuori dal campo".

Come vive la sconfitta un giocatore del tuo livello?

"Fino a qualche anno fa perdere mi demoralizzava. Ora, entrando nel mondo dei grandi, ho capito che dopo ogni sconfitta bisogna disconnettere il cervello e ricominciare con ancora più fame di vittoria".

Che progetti hai per il futuro? Hai mai pensato alla Nazionale?

"Cerco di non pensare troppo al futuro e di concentrarmi sul presente, ma se vogliamo parlare di sogni, la Nazionale e la serie A lo sono sicuramente".

Un calciatore esperto e uno alle prime esperienze cosa possono insegnarsi a vicenda?

"Un calciatore con più esperienza può insegnare a gestire i momenti d’ansia per essere più tranquilli quando si scende in campo, mentre un calciatore più giovane può far tornare al veterano l’entusiasmo, la voglia di crederci e la fame di vittoria".

Oltre al calciatore sappiamo che nella vita fai anche il cantante. Ci potresti dire qualcosa di più su questa tua altra passione?

"È nato tutto durante la pandemia, in quarantena. È stato un momento difficile anche per il calcio. A casa ho iniziato a scrivere qualche strofa e a cantarla, mi faceva sentire bene e mi divertiva. Dopo due anni ho deciso di fare uscire il mio primo singolo senza paura di essere giudicato".

Quale consiglio daresti a noi giovani?

"Il mio consiglio per voi giovani è di credere sempre nei vostri sogni e non mollare mai davanti alle difficoltà".

Michele Venturelli, Alessia Capasso, Andrea Prandini, Riccardo Fini, Sebastian Punta Giovanetti (3^C)

scuola Galilei, Maranello