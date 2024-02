"Ragazzi formati per una web radio che non c’è"

Arrivano critiche al progetto "Sorbara on air" da parte della consigliera di opposizione dell’Unione del Sorbara, Sabina Piccinini (nella foto). La quale, sostanzialmente, critica la decisione di finanziare progetti come le web radio. "Di questi tempi – spiega la consigliera in una nota - ci sarebbe bisogno di politiche capaci di coinvolgere i giovani e di far crescere interessi ed opportunità per il loro futuro. Tutto questo non è di certo il progetto ’Una per tutte e tutte per una: Sorbara on air’ avviato nel 2022 dall’Unione dei Comuni del Sorbara e finanziato dalla Regione. Trattasi dell’ennesima mappatura delle realtà giovanili dei sei Comuni dell’Unione con allestimento di due laboratori radiofonici per fornire le competenze relative al mondo delle web radio. I giovani residenti nel territorio dell’Unione ne avevano forse bisogno? A seguito di una richiesta di informazioni del gruppo consiliare "Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni" alla responsabile dell’area giovani della Regione, apprendiamo che il progetto "Sorbara on air" è costato alla collettività 22mila euro per formare solo 5 persone, ragazze e ragazzi, cui è stato insegnato l’uso di strumenti, linguaggi e tecniche per una web radio che non c’è.

"Sorbara on air" – prosegue ancora Piccinini - ci appare proprio un progetto "campato in aria" perchè sono stati spesi migliaia euro per fornire ad alcuni giovani competenze difficilmente spendibili nel loro futuro. Prima di progettare progetti che costano soldi alla collettività qualcuno si chiede se porteranno effettivamente benefici alle persone cui sono destinati? Presso lo Spazio Giovani della bellissima ex stalla del Parco di "Cà Ranuzza" di Castelfranco Emilia vengono svolte attività educative e ricreative per giovani ed adolescenti, per le quali l’Unione del Sorbara spende oltre 250mila euro in un anno (dal 15 marzo 2023 al 14 marzo 2024). Qualcuno – conclude la consigliera di opposizione - ha mai verificato quanti giovani ed adolescenti partecipano effettivamente alle attività dello Spazio Giovani e se quello che viene loro offerto riesce ad appassionarli?". Il dibattito su "Sorbara on air" è appena iniziata e pare che le polemiche difficilmente si palcheranno nel giro di pochi giorni.

m.ped.