"Ragazzi, il Duomo è tutto per voi"

A sei mesi esatti dalla sua attesa riapertura, il Duomo di Finale Emilia accoglierà sabato pomeriggio centinaia di giovani delle diocesi di Modena, Carpi e Ferrara - Comacchio per la celebrazione della Giornata mondiale della gioventù, quest’anno organizzata – appunto – in forma interdiocesana, in una sorta di gemellaggio fra i territori che 12 anni fa sono stati ugualmente colpiti dal terremoto e hanno cercato di curarne le ferite. "Quanti sperano nel Signore camminano senza stancarsi", è il tema di questa Gmg che si svolge in occasione dell’ultima domenica dell’anno liturgico, solennità di Cristo Re: "Finale Emilia diventerà crocevia dell’Emilia Romagna, riunendo giovani di tutte le età, dalle medie alle superiori, fino agli universitari", spiega don Simone Cornia, direttore del servizio di Pastorale giovanile dell’arcidiocesi modenese. Sono già più di 350 le adesioni ricevute all’incontro che si dipanerà lungo tutto il pomeriggio, con diversi incontri e iniziative. Gli appuntamenti inizieranno già alle 16 presso il Seminario, dove verrà anche introdotto il tema della Giornata. Dalle 17, poi, tre incontri con tre ospiti molto attesi: i ragazzi delle medie ascolteranno il racconto e la testimonianza di Dario Reda, noto professore di scienze motorie e influencer, mentre i giovani delle superiori dialogheranno con Enrico Galiano, prof di italiano e scrittore che ha creato anche la webserie "Cose da prof", e i più grandi potranno conoscere la storia di Luca Montanari, guida alpina e scalatore dell’Everest.

Alle 18.30 un piccolo break, poi tutti si trasferiranno in Duomo, dove si terrà un momento di preghiera comunitaria con monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena e di Carpi. Verranno anche annunciate le date ‘clou’ del Giubileo che si aprirà fra poco più di un mese, e a fine luglio riunirà a Roma giovani da tutto il mondo. A chiusura dell’evento, dalle 20, un abbraccio conviviale al Seminario. "Radunare tanti giovani laddove ci sono state delle macerie è un segno che ci aiuta a sperare nel futuro", hanno sottolineato ieri su "Avvenire" Matteo Tioli e Allegra Cavicchi, membri del consiglio parrocchiale finalese. Ed è bello che sia proprio il Duomo, rinato nel suo splendore ritrovato, ad aprire le porte a tanti ragazze e ragazzi di varie province, come in un simbolico abbraccio.

Stefano Marchetti