"Ragazzi, non dimenticate la montagna"

Doveva essere una serata dedicata completamente ai giovani della ‘generazione Z’ (ovvero i nati tra il 1996 e il 2010), "tanto coraggiosi quanto vulnerabili", e così è stato. Martedì sera, al teatro Mac Mazzieri di Pavullo, il Lions di Pavullo e del Frignano (il cui presidente è Mirco Rapini) ha infatti consegnato 14 borse di studio a studenti meritevoli del territorio, al termine di un profondo dialogo tra l’ospite di eccezione, professor Gianfrancesco Zanetti (titolare della cattedra di ‘Filosofia del diritto’ presso l’Università di Modena e Reggio), e l’avvocato Elena Lenzini. Tantissimi i temi analizzati durante la conferenza: dalle figure dei giovani nella letteratura classica ("pensate all’audace Achille…"), fino agli strascichi indelebili dovuti agli anni del Covid. "La vulnerabilità è stata a lungo accostata solo a determinate categorie minoritarie; a volte non ci si rende conto di una vulnerabilità: non perché nascosta, ma perché proprio davanti al nostro naso - ha messo in luce Zanetti -. E questo è un problema che riguarda le cosiddette ‘vulnerabilità invisibili’, delle quali ci si accorge, purtroppo, solo troppo tardi".

Nelle platea, oltre a tanti imprenditori, sedevano diversi esponenti della giunta comunale, la Croce rossa, i dirigenti scolastici e decine di cittadini accorsi per assistere all’iniziativa. Ad essere premiati sono stati 14 studenti (tutti con la media superiore al 9) del Cavazzi, del Marconi, della scuola alberghiera di Serramazzoni e delle medie di Lama, segnalati dai dirigenti scolastici per essersi particolarmente distinti a livello di risultati. Con loro si è complimentato il sindaco Venturelli, che ha poi rivolto un appello: "Vi chiedo col cuore di non dimenticarvi della vostra montagna - ha detto ai ragazzi -: andate in giro per il mondo, cercate di imparare e crescere quanto potete, ma un giorno ricordatevi di tornare a casa, laddove tutto è partito". Oltre ai meriti nello studio, c’è anche chi ha portato Pavullo in alto a livello sportivo, coniugando al tempo stesso gli impegni scolastici: è il caso della tenacissima Anna Maria Ghiddi, classe 2005, vincitrice della coppa del Mondo di skiroll lo scorso settembre ed atleta nella Nazionale Giovanile di skiroll, che è stata premiata (con una borsa ad hoc) dal dottor Luigi Masellis. A chiudere ‘in bellezza’ la serata, poi, ci ha pensato il giovane 18enne Francesco Pio d’Arminio, con un profondo ma simpatico monologo.

Riccardo Pugliese