Ragazzina palpeggiata, anziano a processo per violenza sessuale: “La molestò nel negozio”

Modena, 28 gennaio 2025 – Si sarebbe approfittato di un momento di distrazione dei genitori per palpeggiarla. A distanza di qualche tempo, avrebbe poi rivolto le stesse attenzioni nei confronti di un’altra ragazzina. In questo caso, però, le indagini sarebbero ancora in corso.

E’ iniziato ieri mattina il processo nei confronti di un 80enne modenese, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazzina. Nel corso dell’udienza preliminare la presunta vittima si è costituita parte civile al processo; ieri, invece, l’udienza si è aperta con l’ammissione delle prove.

L’adolescente era stata sentita in forma protetta – per valutare anche la capacità testimoniale – e ritenuta credibile. I fatti sarebbero avvenuti due anni fa all’interno di una noto negozio di animali della provincia modenese. Trattandosi di un procedimento delicato, vista la minor età della vittima, sul caso vige lo stretto riserbo. A quanto pare la studentessa si era recata nel noto esercizio insieme ai propri genitori. L’anziano titolare, in quell’occasione, approfittandosi di un momento di distrazione dei genitori della ragazzina, avrebbe iniziato a palpeggiarla. La minore, una volta rimasta sola con i genitori avrebbe poi rivelato loro quanto accaduto poco prima.

A quel punto è scattata la denuncia nei confronti dell’80enne e sono subito partite le indagini. All’esito delle stesse la procura ha chiesto il processo per il commerciante e ieri si è svolta appunto la prima udienza davanti al collegio. Ma a quanto pare non si sarebbe trattato di un episodio isolato: infatti ci sarebbe una seconda presunta vittima del commerciante. Si tratterebbe di un episodio recente, avvenuto qualche mese fa e sempre all’interno dell’esercizio.

In orario di apertura al pubblico, la minore – una studentessa adolescente – si sarebbe recata nel noto negozio insieme alla propria famiglia. Anche quel pomeriggio il titolare, approfittando sempre di un momento di distrazione dei genitori, intenti ad osservare gli animali, si sarebbe avvicinato alla presunta vittima con una scusa per poi metterle le mani addosso.

La ragazzina, sotto choc, avrebbe poi riferito l’accaduto ai genitori e sarebbe così partita la seconda denuncia. Si tratterebbe di un episodio recente, appunto, per il quale le indagini non si sono ancora concluse. L’80enne però risulterebbe iscritto nel registro degli indagati sempre per lo stesso pesante reato: violenza sessuale su minore, che prevede condanne importanti. Al momento, però, nei confronti di quello che è l’odierno imputato nel procedimento in corso davanti al collegio non sarebbero stati assunti provvedimenti. Se i due episodi di abusi su minore fossero confermati, non è possibile escludere che magari - in quel negozio - negli anni possano esserci state altre vittime del commerciante. Gli accertamenti sono appunto in corso.