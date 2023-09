Ragazzina rapinata della sigaretta elettronica: preso un coetaneo

Era insieme ad un’amica quando, all’improvviso, la ragazzina è stata raggiunta da un coetaneo che l’ha rapinata della sigaretta elettronica che stringeva tra le mani. La minore, 13 anni, spaventata ha subito chiamato la polizia che, in poco tempo, ha rintracciato il baby rapinatore. Nei guai con l’accusa di rapina appunto è finito infatti un 14enne tra l’altro già noto alle forze dell’ordine. Il minore è stato poi riaffidato alla famiglia. L’episodio è avvenuto mercoledì sera, intorno a mezzanotte, alla Pomposa, nota zona della movida sempre più spesso, purtroppo, al centro delle cronache. Gli agenti della Volante sono arrivati subito sul posto e, dopo aver ascoltato la vittima e l’amica 14enne che si trovava con lei, si sono posti subito alla ricerca dell’autore del colpo. Transitando in via Berengario, i poliziotti si sono quindi imbattuti in un ragazzo che corrispondeva alla descrizione del rapinatore. Il giovane è stato denunciato per rapina e riaffidato alla famiglia.