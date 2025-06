Ragazzini entrano abusivamente in piscina

Martedì pomeriggio, poco prima delle 17, un gruppo di 7 ragazzini (tra i 13 e i 16 anni) ha pensato di entrare senza pagare nella piscina all’aperto, in via Garibaldi, tagliando un pezzo di recinzione con delle tronchesine. Ad accorgersi dell’intrusione sono stati due bagnini. "Avvertito da una collega – racconta uno dei bagnini in servizio – mi sono recato nei pressi della recinzione adiacente il campo da beach volley e dal cespuglio ho visto entrare cinque ragazze. Poi la collega mi ha indicato i due ragazzi sotto l’ombrellone che – precisa – aveva notato entrare dal pertugio reciso. Entrambi hanno esibito subito il biglietto, peccato che riportasse la data di cinque giorni prima, quella del 6 giugno. A quel punto li ho accompagnati all’uscita. Nel frattempo le 5 ragazzine hanno tentato la fuga dal foro sulla rete. Una di loro è riuscita a farla franca, le altre sono state scortate fuori. Il giorno prima avevamo ’tappato’ un altro taglio". "La scorsa stagione estiva abbiamo riparato la recinzione una quindicina di volte". "L’impianto a tutela dei frequentatori e della struttura onde prevenire eventuali furti – ricorda il responsabile delle piscine Agua Center, Giovanni Campoli – è assicurato dalla presenza della vigilanza e di telecamere". Flavio Viani