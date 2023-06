Ragazzini fanno il bagno nel Panaro in un punto pericoloso: gli agenti li portano a riva

Modena, 20 giugno 2023 – Stavano giocando in un punto molto pericoloso del fiume Panaro. Per questo i poliziotti li hanno raggiunti e portati in questura, quindi riaffidati ai genitori. E’ successo lunedì, intorno alle 13. Una pattuglia della squadra volante è intervenuta in località San Donnino, precisamente in stradello Barca, a ridosso del fiume Panaro. In quel punto si trova una centrale idroelettrica.

Un dipendente della società che gestisce l’impianto aveva allertato le forze dell’ordine dopo aver visto quattro ragazzini intenti a fare il bagno in un punto molto pericoloso per la presenza di un invaso profondo oltre 5 metri e di turbine che creano mulinelli e gorghi. I tentativi da parte degli agenti di richiamare l’attenzione dei ragazzi, a causa della notevole distanza che li separava e del forte rumore di fondo causato dall’acqua, si sono rivelati vani. La corrente del tratto di fiume interessato era molto forte e l’acqua presente considerevole.

Gli operatori al fine di mettere in sicurezza i giovani hanno, pertanto, deciso di guadare il fiume, il cui fondo tra l’altro era particolarmente sdrucciolevole, fino a raggiungerli e a riportarli a riva. I tre ragazzini, tutti minorenni tra i 13 e i 14 anni, una volta accertata la loro incolumità, sono stati ammoniti circa il grande pericolo che avevano corso ed accompagnati in questura per essere riaffidati ai rispettivi genitori.