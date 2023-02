Ragazzini senza biglietto picchiano capotreno

Un nuovo, gravissimo episodio di violenza nei confronti del capotreno è avvenuto ieri pomeriggio sulla linea Bologna – Vignola, durante la corsa partita alle 17,18 (per la verità con un leggero ritardo) da Bologna Centrale. Secondo quanto riferito da passeggeri che si trovavano su questa corsa, nei pressi di Ponte Ronca un gruppo di ragazzi stranieri, tra cui erano presenti anche alcune ragazze, ha malmenato il capotreno facendolo cadere a terra e provocandogli diversi traumi e ferite. Viste le condizioni dell’uomo, che faceva fatica a rialzarsi anche perché aveva già avuto problemi alla schiena, è intervenuta un’ambulanza che lo ha trasportato in ospedale. Il motivo per cui tutto questo è successo? Semplice: il capotreno, svolgendo semplicemente il suo lavoro, avrebbe avuto "l’ardire" di chiedere a questi ragazzi se avessero il biglietto. Siccome non lo avevano, lo stesso capotreno li avrebbe invitati a scendere alla prossima fermata, e da qui è poi scattata l’aggressione fisica che ha mandato il capotreno all’ospedale. Tra coloro che stavano rientrando a Vignola su questa corsa c’era il vignolese Giorgio Malagutti, che non ha assistito personalmente all’aggressione perché si trovava in un’altra carrozza, ma ha comunque visto sia l’arrivo dei soccorsi (un’ambulanza, appunto), sia quello delle forze dell’ordine (polizia locale e polizia di Stato). Inoltre, ovviamente, ha subìto il disservizio provocato dai giovani violenti, poiché anziché rincasare verso le 18,30, "sono rientrato a casa – ha detto – verso le 20". Riferisce Malagutti: "Per lungo tempo, a Ponte Ronca, noi passeggeri non sapevamo cosa fosse successo. Abbiamo solo notato che il treno si era fermato e non ripartiva. Poi, diverso tempo dopo, ci è stato detto dal conducente del treno che dovevamo scendere. Saremmo stati circa una sessantina di passeggeri. Molti, per rientrare, hanno ’assaltato’ l’autobus 94, che però ferma a Bazzano e comunque non è riuscito ad accogliere tutti, sebbene fosse doppio. Io ho aspettato una cinquantina di minuti per prendere il 671. Nel mentre, una signora che è stata testimone oculare al fatto, mi ha spiegato che un gruppo di stranieri, tra cui alcune ragazzine, hanno malmenato il capotreno perché aveva chiesto loro il biglietto e, visto che non lo avevano, gli aveva intimato di scendere. Il capotreno, mi ha riferito sempre questa signora, faceva fatica anche a rialzarsi, avendo già avuto problemi alla schiena". Non è affatto la prima volta che su questa linea vengono denunciati episodi di violenza da parte di giovani. L’ultimo episodio denunciato è del novembre 2022; anche in quell’occasione, fu sferrato un pugno al capotreno. A ottobre 2022, fu molto popolare il video girato su questa linea da parte di ragazzini stranieri, che intonavano "Chi non salta italiano è".

I responsabili dell’episodio di ieri sono stati poi bloccati dalla polizia e interrogati.

Marco Pederzoli