Ragazzino aggredito, arrestato un 17enne. FI: "Servono pene severe"

Nei giorni scorsi, insieme ad un complice, aveva spintonato un altro ragazzino buttandolo a terra e rapinandolo. La vittima si era posta all’inseguimento dei balordi insieme ad altri due amici e, nel contempo, aveva lanciato l’allarme. La prontezza degli agenti della volante ha permesso di individuare uno dei due rapinatori. Ancora una volta si tratta di un minorenne: un 17enne di origine marocchina già noto per una ‘importante’ carriera criminale, nonostante la giovanissima età. Il 17enne è stato arrestato e ne è stato disposto il trasferimento in comunità.

L’episodio è avvenuto lo scorso 8 febbraio nei pressi di viale Monte Kosica. Il derubato era stato avvicinato da due ragazzi che, dopo averlo spintonato e fatto cadere a terra, per poi frugare nel giubbotto, si erano impossessati del suo portafogli. Gli agenti hanno intercettato e fermato il 17enne in piazza Tien An Men, trovandolo in possesso di 30 euro, somma corrispondente a quella precedentemente sottratta alla vittima. L’indagato aveva appunto commesso altri reati simili e il giudice, all’esito dell’udienza ha convalidato l’arresto e applicato all’indagato la misura cautelare del collocamento in comunità. Sono in corso indagini per risalire all’identità del complice.

"Con grande soddisfazione accogliamo la notizia dell’arresto del giovane delinquente recidivo responsabile della rapina e dell’aggressione in pieno giorno a Modena. Un risultato che premia l’attività capillare di presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine e nel caso specifico della polizia di stato, ma che conferma il livello di allarme legato alla criminalità minorile soprattutto straniera nella nostra città – interviene Piergiulio Giacobazzi Capogruppo Forza Italia Modena –. Si tratta di giovani delinquenti che meritano pene severe e ferme".

v.r.