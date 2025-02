Ragazzino aggredito e ferito al volto

Un’aggressione ad un minorenne nei pressi delle scuole medie Fassi: sembrerebbe questa la ragione che ha portato, ieri, poco prima delle due, un ragazzo al Pronto soccorso dell’ospedale Ramazzini. Sull’episodio sono in corso tutte le necessarie verifiche del caso, ma da una prima ricostruzione il giovane sarebbe stato preso a pugni da un gruppo di ragazzi, colluttazione che gli avrebbe procurato un taglio in faccio e lividi al naso. L’aggressione sarebbe avvenuta all’esterno dell’istituto, dove ci sono i cancelli: dalle scuole Fassi fanno sapere che, alla chiusura dell’istituto, alle 13, non era ancora accaduto nulla. Quindi, probabilmente, la colluttazione può essere avvenuta dopo la chiusura delle Fassi: non è ancora chiaro, infatti, se si tratta di uno studente o se solo casualmente il gruppo si trovasse nei pressi della scuola. Tanto lo spavento per il minore, ma per fortuna la prognosi è solo di alcuni giorni.