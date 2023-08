Ragazzino minacciato col coltello e rapinato

Brillante operazione dei carabinieri della Compagnia di Sassuolo, che nel giro di poche ore raccolgono la denuncia di un minorenne che era stato rapinato, sotto minaccia armata, del proprio telefono cellulare, si mettono sulle tracce del malvivente, lo trovano e lo arrestano, restituendo il maltolto al legittimo proprietario (l’autore della rapina sarà poi liberato, con il divieto di dimora nella nostra provincia).

I fatti sono avvenuti martedì scorso nel territorio di Castelnuovo Rangone.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte dell’Arma, tutto inizia su un autobus, dove un 19enne nota un telefono cellulare nelle mani di un ragazzo di 15 anni e glielo chiede in prestito con la scusa di dover fare una telefonata. Scesi dall’autobus, il 19enne non ’molla la presa’ e invita il 15enne a seguirlo. Una volta soli, il malvivente si impossessa dell’apparecchio. Sempre secondo la denuncia, il 19enne a questo punto avrebbe estratto anche un coltello a serramanico, minacciando il 15enne di morte se non gli avesse fornito il codice pin per sbloccare il telefono.

Al fermo e coraggioso diniego del ragazzino, che non ha svelato la password, il 19enne si è immediatamente dileguato per le vie di Castelnuovo Rangone, con in mano comunque il cellulare della vittima. Contestualmente, è scattato l’allarme.

Proprio grazie alla tempestiva chiamata al 112, i carabinieri si sono potuti mettere immediatamente sulle tracce dell’autore del reato, individuandolo nel centro abitato di Castelnuovo Rangone con il cellulare che poco prima era stato rapinato al legittimo proprietario.

Per il 19enne è scattato l’arresto, con l’accusa di rapina aggravata. Il telefono cellulare è stato recuperato ed è stato poi restituito al proprietario.

In sede infine di udienza di convalida dell’arresto, nei confronti dell’indagato 19enne è stata disposta dal Giudice la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena.

