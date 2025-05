Ragazzino molestato, 39enne patteggia

Lo aveva trascinato in un garage per poi molestarlo sessualmente. Il ragazzino, dopo essersi divincolato con forza, era però riuscito a fuggire avvisando la famiglia di quanto accaduto. Ieri il molestatore, un 39enne tunisino, ha patteggiato la pena ad un anno e quattro mesi di carcere per violenza sessuale su minore nell’udienza davanti al giudice Malvasi. L’episodio risale al giugno del 2023. La vittima, che all’epoca dei fatti aveva 14 anni, era uscita di casa intorno alle 20 per raggiungere un market di via Carlo Zucchi. Qui il ragazzino era entrato infatti per acquistare acqua e patatine. Poco dopo, però, gli si era avvicinato l’uomo e odierno imputato che – con una conversazione banale – aveva continuato a seguirlo. Giunti in prossimità di un garage sotterraneo – in base alla denuncia del minore – l’aggressore lo aveva afferrato per un braccio e trascinato nel seminterrato. Qui il malvivente, secondo le accuse, aveva immobilizzato il ragazzino, per poi iniziare a baciarlo e a palpeggiarlo, tentando di spogliarlo. Il minore, nonostante lo choc era però riuscito a liberarsi dalla presa dell’indagato e a fuggire. Il 14enne si era quindi rifugiato a casa dell’amico e qui aveva chiamato le forze dell’ordine, raccontando il terribile episodio. Il tunisino, regolare sul territorio nazionale, a distanza di qualche giorno dai fatti era stato individuato dalla polizia e denunciato. Ieri ha patteggiato la pena.