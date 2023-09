Ragazzino molestato: "È stato lo stesso 13enne a chiamare i carabinieri". Educatore sotto torchio

Modena, 17 settembre 2023 – “Il minore si è subito chiuso in camera e col suo cellulare ha chiamato il 112. I carabinieri sono intervenuti immediatamente sul posto, in codice rosso. Dopo aver messo in sicurezza il ragazzino, i militari hanno avvisato immediatamente i genitori del bambino. Stiamo collaborando con la procura, che sta indagando sull’accaduto". Sono le parole dell’avvocato Maria Grazia De Gennaro. Il legale assiste la famiglia del ragazzino modenese di 13 anni che ha denunciato di aver subito abusi sessuali, da parte di un educatore, mentre si trovava al centro estivo (e non come erroneamente scritto ieri al campo scuola), in una località della Riviera.

L’episodio è avvenuto a inizio estate e nei prossimi giorni il presunto molestatore – un educatore di 52 anni – sarà sottoposto ad interrogatorio di garanzia al fine di fornire la propria versione dei fatti. Comprensibilmente la famiglia della presunta vittima preferisce al momento non lasciare commenti sull’accaduto. Il legale della stessa ci tiene a precisare però come sia stato proprio lo studente a chiudersi in camera, per proteggersi dal presunto aggressore sessuale e ad avvisare i carabinieri, componendo il 112. Per il minore quella di quest’anno avrebbe dovuto essere una vacanza speciale, di quelle che non si dimenticano, dedicata allo sport e agli amici. Il ragazzino aveva partecipato ad un centro estivo e lo studente, insieme ai coetanei, era partito per la riviera romagnola accompagnato ovviamente dagli educatori.

Nel corso di una nottata, però, sarebbe accaduto l’impensabile. In base a quanto trapelato l’uomo – chiamato a vigilare sul gruppo di ragazzini – avrebbe invece tentato di abusare sessualmente del 13enne. Secondo quanto raccontato dal minore l’uomo sarebbe entrato durante la notte nella sua stanza, all’interno del camping per poi tentare di molestarlo. L’educatore, in sostanza si sarebbe introdotto in camera pensando – secondo la testimonianza resa dal minore – che il 13enne dormisse. A quel punto, secondo le accuse, il 52enne lo avrebbe toccato nelle parti intime per poi allontanarsi velocemente dalla stanza, probabilmente dopo essersi reso conto che in realtà lo studente era sveglio.

Il ragazzino, spaventato, si sarebbe chiuso a chiave in camera per poi afferrare il cellulare e comporre il 112. Il ragazzino con grande coraggio ha raccontato ai carabinieri quanto gli era appena accaduto e i militari in pochissimo tempo sono giunti sul posto. Dopo aver posto in sicurezza la presunta vittima della violenza i carabinieri hanno così avvisato i genitori del bambino che lo hanno subito raggiunto. Ora la denuncia è finita sul tavolo della procura di Forlì-Cesena (per competenza territoriale) e sono ancora in corso i dovuti accertamenti per valutare la veridicità e l’attendibilità della testimonianza della presunta vittima.

Nel frattempo la federazione sportiva ha sospeso l’indagato, nell’attesa che la situazione venga presto chiarita. Nei prossimi giorni l’uomo sarà sottoposto a interrogatorio e, intanto, la procura sta sentendo gli altri minori che erano presenti in quei giorni al centro estivo, al fine di valutare se abbiano o meno ricevuto dall’uomo le stesse e, se confermate, gravissime attenzioni.