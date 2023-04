Ragazzino picchiato dalla baby gang al luna park di Modena: “Volevano i suoi soldi”

Modena, 11 aprile 2023 – Due risse in successione, la prima sabato, la seconda il giorno di Pasqua in serata. Soltanto l’intervento del personale del luna park e subito dopo quello dei carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse.

Entrambi gli episodi si sono verificati al parco divertimento allestito come ogni anno in via Divisione Acqui. A raccontare l’accaduto è Cesare Degli Innocenti, membro della famiglia che da generazioni gestisce i luna park a Modena. "Già sabato c’era stato un gruppo di ragazzini molesti, facevano confusione; allora siamo intervenuti e li abbiamo allontanati, ma domenica è stato peggio – ricorda Degli Innocenti – il parapiglia è cominciato davanti al bancone dei panini, questo gruppo di ragazzi, sicuramente nordafricani, se l’è presa con un ragazzino di 15 anni, un ragazzino di Modena; hanno cominciato a picchiarlo, pare volessero i suoi soldi. Ci siamo accorti di quello che stava succedendo e siamo intervenuti subito, quei ragazzi hanno reagito, hanno cercato di alzare le mani anche su di noi ma noi siamo riusciti ad allontanarli e a chiamare i carabinieri".

Poco dopo infatti le pattuglie dell’Arma sono giunte al luna park ma la situazione a quel punto sembrava essersi placata. I militari sono comunque riusciti ad identificare due degli aggressori. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite. "Noi siamo 300 operatori – spiega Degli Innocenti - appena succede qualcosa interveniamo subito, cerchiamo di tutelare il cittadino che viene qui a divertirsi. Purtroppo ci sono questi ragazzini violenti, queste baby gang che vanno in giro a creare solo guai e credo che occorra una sorveglianza anche da parte dei genitori".