Ragazzo sequestrato e poi picchiato: due condanne

Assolti dall’accusa di rapina ma condannati a 1 anno e 5 mesi per lesioni e sequestro di persona. E’ il verdetto per i 2 imputati che hanno scelto il rito ordinario – il terzo era stato condannato in abbreviato –, a processo per aver picchiato un 22enne dopo averlo chiuso in uno scantinato in via Martiri di Belfiore. I fatti risalgono al 2020. I due imputati avrebbero ammesso di essersi scagliati contro la vittima, pare come vendetta per il furto di una felpa. Il pm aveva chiesto una condanna a 6 anni.

Secondo l’avvocato Davide Malagoli la vicenda è stata "correttamente ridimensionata".