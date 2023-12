"Ragazzo umile, solare e benvoluto da tutti"

Quando entri nel quartier generale del Mo.Ba (Modena Basket) respiri l’aria di un college americano, ma se invece si vuole rapportarlo alle latitudini italiane, con le dovute proporzioni sembra di essere alla Ghirada di Treviso dove si allenano le squadre di volley, basket e rugby della città. Alle scuole Ferraris ci sono due palestre una di fianco all’altra, una palestrina per fare pesi. Sali una rampa di scale, e al piano di sopra trovano spazio la sala riunioni e una sala studio per i ragazzi che giocano per il club modenese. Una struttura pensata per l’accoglienza, per mettere a proprio agio chi vuole crescere giocando a pallacanestro. Si vede la mano del presidente Livio Proli, e delle sue esperienze passate di manager che ha lavorato alla corte di Giorgio Armani e Olimpia Milano. Un ambiente sano, familiare, e il motto della società dice praticamente tutto: ’Se vuoi andare veloce, corri da solo. Se vuoi andare lontano, corri insieme a qualcuno’. Probabilmente nasce proprio da qui, da questi valori, la storia di Natale che ha fatto il giro del web ed ha catturato l’attenzione di Giannis Antetokounmpo star NBA dei Milwaukee Bucks. Nei familiari muri delle Ferraris sta crescendo il talento di Kevin Osavande Omoregie: "E’ arrivato da noi due anni fa – dice il responsabile tecnico del Mo.Ba. Claudio Coppeta (nella foto a sinistra) – da Tortona dove aveva giocato precedentemente. Kevin è un ragazzo molto umile e solare che non ha faticato nemmeno un po’ ad ambientarsi nella nuova realtà in cui si è trovato. Non si concede distrazioni, ha voglia di apprendere ed è ben voluto dai suoi compagni di squadra. Kevin si è integrato subito, è una persona positiva per la sua squadra e chi la circonda. Fa piacere che i suoi compagni gli abbiano dedicato un gesto così bello, una cosa naturale fatta da ragazzi per un loro coetaneo a cui hanno permesso di realizzare un sogno. Il potere dei social ha fatto diventare questo gesto una storia straordinaria". We not me, noi non me, si legge nella bacheca che accoglie gli oltre 600 ragazzi del ’vivaio’. Sono loro il centro di un progetto in continua evoluzione. Una missione che ha spinto lo stesso Claudio Coppeta a rinunciare ad allenare squadre professionistiche di A2 e serie B per dedicarsi ai giovani del Mo.Ba.

