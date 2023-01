Raggirò Alfredo Barbieri per denaro: conannata

Era caduto in una vera e propria trappola d’amore che lo aveva via via lacerato. Lei, una barista di 25 anni, gli aveva fatto credere che la loro storia era speciale. Invece quel rapporto ‘platonico’ era volto soltanto a farsi consegnare dalla vittima dell’inganno diverse somme di denaro. Lui, a seguito della trappola, aveva intrapreso un percorso in una comunità per riprendersi psicologicamente e proprio in quel luogo divenuto ‘magico’ aveva incontrato il vero amore. Protagonista della vicenda è stato proprio Alfredo Barbieri, il 52enne morto nella strage sull’autostrada A4 ad ottobre dello scorso anno.

Ieri in tribunale a Modena è arrivata la condanna a due anni di carcere per la 25enne, accusata di circonvenzione di incapace che si approfittò della fragilità e della bontà di Alfredo, affetto da sindrome di Down. Il 52enne, conosciutissimo a Modena e grande tifoso di volley; presenza fissa al PalaPanini aveva conosciuto la giovane in un hotel di Cervia, nel 2016 dove si era recato con la famiglia in vacanza. Alfredo si era invaghito perdutamente della ragazza, barista nella struttura che gli aveva poi presentato un’altra signora dipendente, il figlio di quest’ultima e un altro giovane ancora, che è poi emerso essere il fidanzato dell’imputata. I quattro – secondo le accuse – ma soprattutto la 25enne per almeno un anno si erano fatti consegnare diverse somme di denaro dalla vittima che pensava così di dare una mano a quella che riteneva la propria fidanzata.

"Alfredo era caduto in un raggiro d’amore – spiega il suo legale e amico, l’avvocato Marco Pellegrini – la famiglia all’epoca lo aveva fatto viaggiare tanto e reso autonomo: Alfredo guidava la sua macchinina 50 e lo adoravano tutti. Quell’anno i familiari lo avevano portato in vacanza a Cervia e la barista dell’hotel lo aveva raggirato senza mai concedergli nulla che non fosse platonico. Gli aveva lasciato il numero – spiega l’avvocato -, gli inviava messaggi d’amore e simulava finte tragedie. Anche il fidanzato della giovane, che ha patteggiato una condanna a dieci mesi, aveva iniziato a chiedergli soldi e Alfredo, spaventato dalla loro insistenza, aveva iniziato a inviare le ricariche entrando in un brutto tunnel. Era stata la sorella ad accorgersi degli ammanchi sulla carta intestata alla loro mamma ed era partita la denuncia. Alfredo era poi stato aiutato psicologicamente e per questo motivo era entrato in comunità, l’associazione Centro21 dove aveva iniziato un percorso di riabilitazione che però gli aveva reso la vita bellissima".

Infatti proprio in quella comunità, dopo essere psicologicamente crollato, Alfredo era rinato trovando il vero amore. Le ultime parole scritte da Alfredo sul suo profilo Facebook prima del terribile incidente erano infatti dedicate ai suoi amati genitori, scomparsi troppo presto per potere conoscere Rossella, la fidanzata desiderata, voluta e aspettata da sempre.

Valentina Reggiani