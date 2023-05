Raggiro romantico in rete Indagati quattro nigeriani

Si fingevano inguaribili romantici all’inizio e innamorati pazzi in seguito. Portavano le vittime a credere di essere onesti e fedeli e, una volta che uomini e donne cadevano nelle loro trappole, si facevano inviare denaro con le scuse più disparate: "devo acquistare il biglietto aereo per raggiungerti", oppure "ho avuto un problema in famiglia e sono in una grave situazione economica". In altri casi, invece, estorcevano direttamente ingenti somme di denaro, minacciando i malcapitati innamorati di divulgare in rete immagini e video intimi. Sono scattate perquisizioni anche a Modena nell’ambito di una più vasta operazione della polizia postale – coordinata dalla procura di Spoleto - che ieri ha eseguito appunto diciotto decreti di perquisizione nei confronti di altrettante persone in tutta Italia.

Quattro quelle eseguite a Modena nei confronti di altrettanti indagati per i reati di truffa, ricettazione e riciclaggio. Per quanto riguarda la nostra provincia, a finire nei guai sono stati quattro nigeriani ai quali gli agenti hanno sequestrato computer, dispositivi informatici e documentazione bancaria. I quattro sarebbero collegati alla più ampia organizzazione dedita alla cosiddetta "truffa romantica" sul web, sgominata in queste ore dalla polizia postale.

Secondo le indagini l’organizzazione agiva su due livelli: alcuni indagati, dall’Africa centro occidentale creavano falsi profili attraverso i quali adescavano le vittime. Dopo di che c’erano tanti altri complici, come i quattro domiciliati nel modenese che si occupavano di riciclare il denaro racimolato, mettendo a disposizione il proprio conto per farvi confluire le transazioni di denaro ottenute ovviamente illecitamente. Ma come riuscivano ad adescare le vittime gli indagati? Attraverso un finto innamoramento. In sostanza – in base a quanto emerso dagli accertamenti – l’organizzazione attraverso i social network si presentava alle vittime con falsi e accattivanti profili per poi, nel tempo, instaurare con i malcapitati un legame affettivo. Dopo di che, fingendosi innamorati ma pure disperati, chiedevano soldi ai presunti ‘compagni’ della rete accampando varie scuse. In alcune occasioni gli indagati avevano estorto denaro alle vittime dopo averle minacciate di pubblicare foto e video hot. Il denaro finiva appunto nei conti correnti e veniva utilizzato per acquistare vari prodotti da inviare in Nigeria. Parliamo di un giro d’affari superiore al milione di euro in meno di due anni. Fondamentali alle indagini anche la collaborazione di Poste Italiane e di alcuni istituti di credito (estranei all’inchiesta) che hanno ricostruito i flussi di denaro.

Come noto negli ultimi anni le organizzazioni nigeriane non solo si sono radicate nel nostro territorio ma hanno iniziato a gestire il traffico illecito di stupefacenti oppure la prostituzione, sfruttando giovani connazionali. Inoltre molte bande si sono ‘cimentate’ proprio nei reati informatici, creando reti di professionisti.

v.r.