’Ragionieri’ del Barozzi dopo 55 anni: "Nella sezione H c’era anche Vasco"

Dopo ben 55 anni, la scorsa settimana rimpatriata di alcuni compagni della sezione H dell’Istituto di Ragioneria J. Barozzi, al ristorante Sirenella di Modena. ’Ragazzi’ ormai ultra settantenni che dopo gli studi hanno svolto varie attività sia nella nostra provincia che in Romagna: l’allegria ha invaso subito il gruppo e i calici si sono alzati in un doveroso brindisi. Sono riemersi piacevoli ricordi sia dei compagni che dei professori che si sono susseguiti durante i 5 anni di studio: "Era il periodo 1966-1971 e i moti studenteschi li abbiamo vissuti in pieno!". Nella sezione H alcuni erano di Modena e diversi provenivano dalla provincia: Castelnuovo, Vignola, Spilamberto, Finale Emilia. Nell’anno 1967-68 con noi anche Vasco Rossi (in prima fila nella foto storica) arrivato da Zocca, poi diventato il mitico Blasco!

Sono intervenuti (nella foto da sinistra): Maurizio Zanasi, Claudio Grandi, Luigi Migliori, Maurizio Luppi, Giorgio Capitani, Giuliano Baroni, Lodovico Arginelli, Ottavio Magni, Carlo Bruzzi.