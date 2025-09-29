Raid al negozio Pepco di Soliera. Razziata la cassaforte col denaro

Hanno agito in piena notte, tra sabato e domenica: sapevano come muoversi e dove dirigersi. Ladri scatenati hanno preso d’assalto il negozio di abbigliamento per bambini e ragazzi ‘Pepco’ che si trova nella struttura de Le Gallerie ad Appalto di Soliera. Secondo le prime ricostruzioni, erano da poco passate le tre quando i malviventi sono entrati dalla porta che si affaccia sul retro del negozio. Dopo avere messo a soqquadro i vari ambienti e spostato gli scatoloni, si sono diretti verso la stanza dove c’era la cassaforte. Hanno rotto la porta e si sono introdotti, portando via di peso la cassaforte stessa.

Ancora non è stato quantificato con esattezza il bottino. I ladri poi sono fuggiti, presumibilmente con l’aiuto di un complice che li attendeva fuori, facilitati anche dal buio e dalla posizione isolata del negozio. All’arrivo sul luogo, i carabinieri non hanno trovato nessuno, solo il negozio messo sottosopra. Sono subito scattati tutti gli accertamenti e le verifiche del caso, per cercare di ricostruire la dinamica del furto e individuare i responsabili. Il colpo messo a segno segue di sole ventiquattr’ore quello che si è verificato in via dell’Industria a Carpi, sempre ai danni di un esercizio commerciale, ‘Risparmio Casa’. Anche in questo caso, passata la mezzanotte, i due ladri, completamente vestiti di nero e travisati con tanto di passamontagna, hanno fatto irruzione dentro il negozio, già muniti di arnesi da scasso. L’obiettivo era chiaro: la stanza della cassaforte. I due soggetti hanno aperto la porta della stanza in questione con un muletto, trovato direttamente sul posto e poi, dopo avere aperto la cassaforte, hanno sottratto tutto il denaro contante che hanno trovato, per poi darsi alla fuga.

Per facilitare le loro mosse, e rallentare l’arrivo della vigilanza, prima di entrare nel negozio, i due ladri hanno ‘bloccato’ l’accesso esterno dell’esercizio commerciale con una lunga fila di carrelli della spesa. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia che hanno eseguito tutti gli accertamenti del caso e hanno visionato anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, per ricostruire la dinamica del furto e individuare i malviventi.

m.s.c.