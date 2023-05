Raid anche nella caserma dei pompieri

Si sono introdotti nella caserma dei Pompieri di Finale ed hanno portato via diversi e importanti attrezzi, tra cui motoseghe e un mototroncatore. Qualche tempo da lo stesso colpo era stato messo a segno anche all’interno della caserma di San Felice. Il colpo è stato messo a segno lunedì, quando i balordi sono entrati nella caserma per portarsi via gli attrezzi di ingente valore, soprattutto etico dal momento che vengono utilizzati per il soccorso dei cittadini.

Nel caso di San Felice le telecamere pare avessero ripreso in azione una persona col volto travisato, intenta ad introdursi nella caserma per rubare appunto gli attrezzi di soccorso. Gli accertamenti, volti ad individuare i responsabili, sono ora in corso da parte dei carabinieri