Raid notturno al Barozzi e al Sigonio

Raid notturno nelle scuole di Modena nella notte tra mercoledì e giovedì. I carabinieri sono dovuti intervenire in due istituti scolastici della città dove erano stati segnalati furti e atti vandalici. In particolare ad essere stati presi di mira sono stati l’istituto Barozzi di viale Monte Kosica e il liceo Carlo Sigonio di via del Lancillotto. Nel primo caso si è trattato più che altro di un atto vandalico. I malviventi sono entrati rompendo la finestra del bagno della palestra e con l’estintore hanno danneggiato porte e arredi. A chiamare i carabinieri è stata la dirigente dell’istituto accortasi la mattina successiva del danno arrecato. I militari sono rimasti a lungo nella scuola; dopo avere incontrato il personale per raccogliere informazioni hanno fatto un sopralluogo nei locali della palestra e ora stanno cercando di risalire ai responsabili dell’atto vandalico. Da una prima ricognizione pare non sia stato asportato nulla. Ad entrare in azione al liceo Sigonio sono stati invece dei ladri che, intorno alle 3 hanno forzato una porta antincendio e una volta all’interno hanno preso di mira il distributore automatico di bevande. I ladri hanno scassinato la macchinetta e sono riusciti ad estrarre le monete contenute all’interno. Anche in questo caso sono stati chiamati i carabinieri che ora stanno svolgendo accertamenti e valutando se i due episodi siano in un qualche modo correlati.

Emanuela Zanasi