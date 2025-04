Raid notturno alla Polisportiva San Faustino

Mercoledì notte è avvenuta l’ennesima spaccata ai danni della Polisportiva San Faustino. Attorno alle quattro del mattino si sono attivati gli allarmi e nel giro di dieci minuti sono accorse pattuglie e guardie giurate. "Per quanto tempestivo l’intervento, non si è potuto fermare il colpevole, che era già corso via a mani vuote – commenta il presidente della polisportiva Pier Nicola Tartaglione – Il ragazzino, lo abbiamo visto dai filmati, ha sfondato una delle porte a vetri del bar e si è diretto verso il fondo cassa, in quel momento vuota, e non ha portato via niente. Almeno non si è tagliato con i cocci della vetrata", si consola Tartaglione.

Se per il 2025 è la prima effrazione ai danni della Polisportiva, il danno è attorno ai mille euro. Nel 2024 sono stati 4 i casi in cui malintenzionati si sono introdotti nei locali, sempre distruggendo le vetrate al piano terra caratteristiche dell’edificio.

"Il caso più eclatante è stato a settembre scorso, quando fu utilizzata una moto per sfondare l’altro ingresso del locale. Dalle esperienze passate non lasciamo più nulla di valore a disposizione dei ladri quando siamo chiusi. Una volta hanno fatto tanto danno per rubare solo qualche gelato – commenta il presidente – Se da un lato è un dispiacere economico, oltre ai costi delle riparazioni conta anche l’aumento dell’assicurazione ad ogni evento, rimane una delusione morale vedere come una realtà che in cento anni è diventata un punto di riferimento per la comunità, venga danneggiata quasi ‘per gioco’. Ma questo non ci fa perdere la fiducia in quello che facciamo, anzi le soddisfazioni sono più dei dispiaceri".

La Polisportiva San Faustino vanta infatti 75 gruppi che animano le sue sale e le sue palestre con ogni tipo di iniziativa, ludica, culturale o sportiva che sia. "Le vetrate che teniamo al piano terra – conclude Tartaglione – ci piacciono, ci piace fare vedere quello che facciamo e sono anche un messaggio di trasparenza. Sarebbe meglio non venissero spaccate, anche perché progressivamente stiamo modernizzando i locali in favore del rinnovamento, pure a livello di proposte".

