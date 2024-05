Raid notturno, raffica di furti nelle case: sparito un Rolex

Ondata di furti con i proprietari in casa, venerdì notte, in via Ronchetti e via del Tesoro a Vallalta. Il furto più consistente, i malviventi lo hanno messo a segno nell’abitazione di Mariacristina (nella foto accanto a destra) in via Ronchetti. "Rotto il tamburo della porta posteriore della lavanderia, i malviventi si sono introdotti in casa rubando dal portafoglio di mio marito 700 euro in contante, uno zaino, un orologio Rolex modello Submariner Date in oro, di grande valore economico e affettivo, un regalo di mio padre a mio marito". "Siamo stati oggetto di furto la stessa notte infatti – ricordano Chiara Contesini e il compagno Matteo Marchetti – al mattino la vicina Mariacristina ci ha avvisato di aver rinvenuto nel suo giardino la mia borsa e i documenti sparsi nell’erba. Dal portafogli di Matteo avevano rubato 500 euro in contante". I malviventi hanno cercato d’introdursi nei locali dell’azienda agricola Bertolani, circondata da allarme perimetrale e telecamere che hanno immortalato il malvivente in fuga dopo aver ispezionato le cisterne del gasolio. Il raid notturno è proseguito nella proprietà dei Prandini, parenti del sindaco, dove hanno cercato senza riuscirci di entrare, intorno alle 1,15, come hanno documentato le telecamere, nel capannone. Nell’adiacente via del Tesoro sede dell’impresa di trasporti su camion, il ladro solitario, è stato sorpreso, prima dell’una, dai proprietari che stavano rientrando a casa fuggendo, protetto dall’oscurità, nei campi.

Inoltre, sabato notte ignoti si sono introdotti nell’ufficio del centro sportivo Francesco Canova in via Togliatti dopo aver spaccato una finestra.

Ma non è finita qui. Ai furti, si è aggiunto nella notte tra sabato e domenica anche un atto vandalico. La sede del Concordia Calcio nel locale Centro sportivo è stata oggetto di un atto vandalico sul quale stanno indagando i Carabinieri di Carpi e Concordia. Il fatto è avvenuto appunto di notte, quando l’area non è più frequentata da alcuno e anche il bar del Centro è chiuso. Indisturbato un vandalo, probabilmente con dei ’complici’, ha approfittato della situazione – sebbene nei paraggi vi siano installate alcune telecamere – per introdursi all’interno della struttura che ospita la sede del gruppo sportivo, dopo aver infranto col lancio di ripetuti sassi una finestra antintrusione (foto a sinistra), rinforzata anche con una rete metallica interna. Nell’introdursi il vandalo, poiché il vetro è andato in frantumi, si è tagliato seminando ovunque all’interno chiazze di sangue. "Non hanno portato via niente – afferma il presidente della società calcistica Giorgio Roversi – ma è rimasto un gran disordine e diverso sangue sparso su pavimenti e oggetti che richiederà un intervento di pulizia e bonifica". Il fatto è stato stigmatizzato anche dalla candidata sindaco Marika Menozzi.

Flavio Viani

Alberto Greco