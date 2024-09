Raid vandalico nel deposito di Seta: silicone per bloccare cinquanta autobus

Modena, 16 settembre 2024 – Un raid vandalico, o un vero e proprio sabotaggio, lo chiariranno soltanto le indagini dei carabinieri: nottetempo ignoti sono entrati nel deposito principale dei mezzi di Seta in strada Sant’Anna con l’obiettivo di mettere fuori uso gli autobus della linea urbana, circa cinquanta quelli presi di mira sui duecento mezzi complessivi. Il modus operandi dell’azione è stato identico su ogni mezzo, ovvero l’applicazione di silicone nel blocchetto di accensione.

Alle cinque del mattino, quando gli operatori di Seta si sono presentati sul posto per la giornata di lavoro, sono cominciate le attività di rimozione del silicone dai mezzi per permettere di metterli in moto.

Alla fine sulla cinquantina di mezzi manomessi, soltanto dieci non sono stati accesi per essere utilizzati nelle corse quotidiane. Per entrare gli autori hanno tagliato una recinzione, per un’azione che appare studiata nei dettagli. Sul caso indagano i carabinieri che sono intervenuti sul posto. Ma al di là di quello che appureranno le indagini, non è probabilmente casuale che il tentativo di blocco del trasporto pubblico locale modenese sia avvenuto nel giorno di inizio delle scuole.