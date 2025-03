Raid vandalico nella notte. Spaccate cinque vetrine

Danneggiate a sassate le vetrine di cinque negozi del centro storico la notte scorsa. In nessun caso è stata rubata merce. Le immagini raccolte dagli inquirenti intervenuti sul posto, carabinieri e polizia locale, e le testimonianze avrebbero consentito di puntare il ditoi verso un individuo, probabilmente ubriaco, che si è lasciato andare a gesti di puro vandalismo. Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri. Presi di mira tre negozi di via Tabacchi (Il caffè, Le Sacs e la Profumeria Serena) e altri due nelle vicinanze (Fruttieri e Fella Rosa), che nella mattinata hanno ricevuto la visita della sindaca Letizia Budri.

"Un gesto privo di senso, - ha commentato- che condanniamo con fermezza". "Non è stato un tentativo di furto – dicono il presidente del consiglio comunale Antonio Tirabassi e Silvio Covino di Forza Italia-, ma una vera e propria azione vandalica per mettere a soqquadro il centro storico".

Pronta la condanna anche delle associazioni di categoria che si sono subito confrontate coi loro associati. "Quanto successo – dichiara Maurizio Messori, funzionario Confcommercio per l’Area Nord - è sconcertante, anche perché il Comune si sta dando da fare per sicurezza e controlli, ma constatiamo che non è sufficiente. Sono cose che non dovrebbero succedere".

"La preoccupazione di negozianti e cittadini – aggiunge Andrea Tassi, direttore Confesercenti Area Nord - è del tutto comprensibile e destabilizza maggiormente perché avvenuta nel cuore del paese. Siamo certi che verranno compiuti tutti gli sforzi utili ad assicurare alla giustizia il colpevole, ma chiediamo anche un maggior presidio nelle ore serali da parte degli organi di sicurezza".

Quello che è accaduto nella notte scorsa a Mirandola non ha molti precedenti. Tuttavia, si sprecano i commenti politici, che ironizzano sull’enfasi posta dall’amministrazione riguardo al tema sicurezza urbana. "Sappiamo che garantire la sicurezza non è semplice – commenta Giorgio Siena della lista civica Mirandola 50mila – ma servirebbe una presenza nel centro storico e nei quartieri delle persone fisiche addette alla sicurezza (Polizia Locale ndr) piuttosto che, quando capita, il passaggio dei nuovi mezzi acquistati, che fanno parata ma poca deterrenza".

"Il fatto – gli fa eco il Pd di Mirandola - ci costringe a riflettere sul livello di sicurezza della nostra Mirandola, tanto declamata dall’amministrazione comunale. Se la priorità di questa Giunta è la sicurezza, sulla quale vengono investiti centinaia di migliaia di euro, il risultato non è soddisfacente".

Alberto Greco