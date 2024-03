Raina Kabaivanska nel gotha della musica. È membro di Santa Cecilia

Riccardo Muti e Antonio Pappano, Salvatore Accardo e Uto Ughi, Riccardo Chailly e Mario Brunello, Maurizio Pollini, Daniele Gatti, Cecilia Bartoli e Anna Caterina Antonacci: sono alcune delle personalità della musica, direttori d’orchestra, solisti e cantanti, membri effettivi dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, una delle più antiche istituzioni musicali al mondo, fondata già nel 1585. Nel novero di questi eccellenti interpreti dell’arte e della bellezza entra a far parte anche la ‘nostra’ Raina Kabaivanska. Proprio pochi giorni fa l’assemblea degli Accademici l’ha infatti eletta come Accademico effettivo. Per il soprano di origini bulgare, che da anni ha scelto Modena come sua città, è un ulteriore prestigioso riconoscimento, un giusto onore per un grandioso e lungo percorso artistico. "Raina Kabaivanska – ricordano dall’Accademia di Santa Cecilia – è fra le cantanti liriche più importanti dei nostri tempi. Il suo debutto al teatro alla Scala di Milano nel 1961 è stato l’inizio di una splendida carriera sui palcoscenici di tutti i grandi teatri e sale di concerto di tutto il mondo".

Nei suoi 55 anni alla ribalta – aggiungono dall’Accademia – Raina Kabaivanska ha interpretato ruoli indimenticabili di un repertorio che colpisce per la sua ampiezza, dal Settecento di Gluck all’Ottocento di Donizetti, Bellini, Verdi, Wagner, Puccini (come dimenticare le sue 400 recite di ’Tosca’ e altrettante di ’Madama Butterfly’?), fino agli autori del Novecento come Malipiero, Zandonai, Poulenc, Britten e Nino Rota. Oggi prosegue la sua instancabile e appassionata attività nell’insegnamento, in particolare con il suo ammiratissimo corso al Conservatorio Vecchi Tonelli, che ha laureato cantanti oggi particolarmente affermati, come Maria Agresta, Veronica Simeoni, Andrea Carè e Vittoria Yeo, che proprio in questi giorni è protagonista di Butterfly al teatro Petruzzelli di Bari. Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana, Raina è stata insignita anche del grado più alto dell’Ordine delle Arti e delle Lettere della Repubblica Francese. E proprio due settimane fa la Regione le ha attribuito il Premio Emilia Romagna Cultura, per l’eccellenza della sua carriera e del suo impegno oggi rivolto ai giovani cantanti.

Raina Kabaivanska ha accolto con grande emozione la notizia della nomina nell’olimpo dell’Accademia romana: "Sono commossa e grata di un così importante riconoscimento – ci ha detto –. La Musica è stata, e ancora oggi è, una parte importantissima della mia vita: essere Accademico effettivo di una suprema istituzione musicale come Santa Cecilia mi rende particolarmente orgogliosa".