Raina svela i segreti del bel canto "Insegno a coltivare il talento"

di Stefano Marchetti

Per un cantante lirico il talento è importante, certo, ma da solo non basta: "Occorre averne cura e coltivarlo, ed è utile acquisire anche altre competenze e le giuste tecniche", ha spiegato più volte Raina Kabaivanska, soprano d’eccellenza che proprio qui a Modena, presso il ‘Vecchi Tonelli’ (oggi Conservatorio), tiene ormai da 15 anni un’ammiratissima masterclass in tecnica vocale e interpretazione del repertorio. Cantanti di tutto il mondo partecipano alle selezioni e ambiscono a entrare nel ristretto gruppo di allievi di Raina. Nel suo corso, il soprano guida i suoi ‘pupilli’ nell’universo del bel canto, trasmettendo loro la sua esperienza, forgiata nello studio e sui palcoscenici più famosi del mondo.

Ogni lezione di Raina Kabaivanska conduce nel cuore della storia della musica e della lirica. Accadrà anche martedì alle 18 nel ridotto del teatro Comunale, dove Raina Kabaivanska terrà una lezione aperta con tre dei suoi allievi più talentuosi, il soprano Maria Francesca Rossi, il mezzosoprano Erica Cortese e il tenore Giuseppe Michelangelo Infantino: un excursus ragionato fra brani celebri del repertorio lirico, con la guida del soprano e l’accompagnamento al pianoforte del maestro Paolo Andreoli. L’appuntamento (a ingresso libero) rientra nel programma di "Aspettando il Belcanto Festival" promosso da Modena Città del Belcanto.

"Quando seleziono i nuovi allievi, certamente cerco di individuare in loro il ‘fuoco sacro’ dell’arte. Ma poi, per esempio, apprezzo e desidero che i cantanti siano pure musicisti, che sappiano leggere la musica, conoscere lo spartito – ci ha detto Raina Kabaivanska –. E poi oggi è indispensabile conoscere le lingue e serve anche sapersi presentare: agli allievi insegno anche un’etica della professione". I tre cantanti coprotagonisti della lezione hanno già avviato un loro promettente percorso artistico. Maria Francesca Rossi, diplomata in canto lirico al Conservatorio Vecchi Tonelli, ha debuttato al Comunale di Modena e a quello di Carpi, e quest’anno è stata finalista al Concorso lirici internazionale Cerquetti. Erica Cortese ha studiato al Conservatorio Boito di Parma, laureandosi con il massimo dei voti, e si perfeziona a Modena con Raina Kabaivanska: si è esibita in numerosi teatri in Italia e in Francia. Giuseppe Infantino, che abbiamo ascoltato anche in tanti eventi della Fondazione Pavarotti, prossimamente sarà fra i protagonisti de "L’Elisir d’amore" di Donizetti al Comunale.