Raiz omaggia Sergio Bruni, Diodato, Marcotulli, Gatto e Morricone in concerto in Emilia Romagna

Sergio Bruni è stato un simbolo del ‘900 napoletano: profondo, autentico, viscerale. Raiz (nella foto), voce degli Almamegretta e fra i protagonisti della fortunata serie "Mare Fuori", ha dedicato proprio a lui il suo album "Si ll’amore è ‘o ccuntrario d’a morte". È anche il titolo del recital che, insieme ai Radicanto, terrà domenica 9 alle 21 al Cortile del Melograno (via dei Servi), per aprire la rassegna estiva "Musiche sotto il cielo" del teatro Comunale di Modena. Sempre domenica, in piazza Menotti a Fiorano, ascolteremo il concerto di Alberto Bertoli, mentre già giovedì 6 a Sassuolo si terrà la semifinale del premio dedicato a suo padre Pierangelo.

È invece "Così speciale" l’appuntamento con Diodato, questa sera in piazza Martiri a Carpi: un viaggio fra i suoi più grandi successi. Sempre a Carpi, venerdì 7, l’eccezionale trio jazz composto dalla pianista Rita Marcotulli, dal contrabbassista Furio Di Castri e dal batterista Roberto Gatto. Ancora venerdì, ai Giardini Ducali di Modena, l’omaggio a Ennio Morricone con i solisti dell’Orchestra delle Terre Verdiane. Prenderà il via sabato 8 da Sestola anche il cartellone estivo della Gioventù Musicale: un trekking musicale che si muoverà alle 14 dal Passo del Lupo, poi alle 17.30 il concerto della violoncellista Eleonora Venuti al Giardino botanico Esperia.

s.m.