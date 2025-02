Rally auto storiche. Rossi, debutto tricolore

Dopo due anni di gare in Europa, ottenendo una doppietta nel Tour European Rally Historic tra le vetture J1 e J2 sia nel 2023 che nel 2024, Gabriele Rossi ha deciso di mettersi in gioco nel Campionato Italiano Rally Auto Storiche, misurandosi contro i migliori protagonisti della scena tricolore per continuare a percorrere quel cammino di crescita che gli ha già consentito di togliersi belle soddisfazioni a bordo della fidata Ford Sierra Cosworth condivisa con Fabrizio Handel. Una stagione di apprendistato, con la consapevolezza di non aver mai affrontato nessuno degli eventi previsti dal calendario, ad eccezione del Rally Elba Storico. Gare leggendarie fra cui Rally Costa Smeralda Storico, Targa Florio Historic Rally, Rally Lana Storico ed il Sanremo Rally Storico permetteranno al neo-portacolori di Bluthunder Racing Italy di calcare strade iconiche dello stivale tricolore. "Ringrazio Mauro Valerio ed il Team Bassano – racconta Rossi – perché sono stati un supporto fondamentale per i nostri due successi nel TER Historic. Grazie anche a Marco Hefti, presidente di Bluthunder Racing Italy, per averci accolto nella sua famiglia, augurandoci di poter difendere al meglio i suoi colori nel nostro anno di debutto nel Campionato Italiano Rally Storici".

Ritorno al volante anche per il modenese Alan Gualandi, che disputerà le gare su asfalto della Coppa Rally di Zona Emilia Romagna - Marche - Umbria. Il giovane driver, fermo lo scorso anno per infortunio, ritroverà alle note Luca Zanni e salirà a bordo di una Peugeot 208. "È come per un bambino tornare al parco giochi. Iil test con la vettura è andato bene e mi sono trovato subito a mio agio. Sarà un campionato interessante".

Giampaolo Grimaldi