Ramazzini, nuovi posti letto per la terapia semintensiva

Il Ramazzini sarà dotato di quattro posti letto di terapia semintensiva: è, infatti, in corso di affidamento il relativo appalto.

E’ uno degli elementi emersi dalla riunione avvenuta mercoledì a Carpi, tra la Direzione dell’Azienda USL di Modena e il Comune, alla presenza – tra gli altri – del sindaco Alberto Bellelli e della direttrice generale Anna Maria Petrini, per fare il punto della situazione sui progetti e sull’assistenza sanitaria del territorio. In pole position, tra gli investimenti più consistenti in termini economici, e non solo, c’è il nuovo ospedale di Carpi, in fase di progettazione: già richiesto l’accesso al finanziamento statale, per un quadro economico confermato in 126 milioni, di cui 57 da fondi statali e regionali e 69 di partenariato pubblico privato, a cui si aggiungeranno altri 14 milioni per gli arredi e le attrezzature biomediche e informatiche. La struttura sostituirà l’attuale Ramazzini, occupando una superficie totale di 47.050 mq. Ma, come detto, nel frattempo si pensa al presente, ovvero dotare l’attuale ospedale di 4 posti letto di terapia semintensiva, e ampliare il Pronto Soccorso, i cui lavori sono avviati da oltre un mese. Altro elemento di novità è il percorso che porterà alla nascita del CAU (Centro assistenza e urgenza) anche a Carpi: si occuperà dei casi a bassa intensità, andando a ridurre la pressione sul Pronto Soccorso. Per i pazienti fragili, con cronicità, i Punti di Infermieristica di comunità sul Distretto carpigiano sono quattro (due a Carpi, nelle frazioni di Cortile e Migliarina, uno a Soliera e uno a Campogalliano), cui presto se ne aggiungerà un quinto presso la Casa della Comunità di via Peruzzi.

L’incontro si è concluso proprio con un breve sopralluogo al cantiere della Casa della Comunità, la cui attivazione è prevista a inizio 2024: troveranno spazio vari servizi, tra cui ambulatori di medicina di gruppo, Consultorio famigliare e Spazio Giovani.

Maria Silvia Cabri