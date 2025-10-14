Ramazzini, più decoro e sicurezza. Al via dodici cantieri per un milione

Sono significative le prime parole scelte dal direttore generale dell’Azienda Usl di Modena, Mattia Altini, per presentare i nuovi lavori di manutenzione del Ramazzini di Carpi: "Mentre progettiamo il futuro, mettiamo in sicurezza il presente". Dunque, nessun dubbio sulla realizzazione del nuovo ospedale, ma ‘intanto’ si fa un restyling (funzionale e di decoro) di quello esistente. Il progetto è ambizioso: 12 cantieri per 1 milione di euro di lavori, con il rifacimento di coperture, impianti e pavimentazioni, diverse aree interessate in un arco temporale che va da ottobre al primo semestre 2026. È il quadro presentato ieri mattina dal direttore Altini, dal sindaco Riccardo Righi insieme al direttore amministrativo Luca Petraglia, al direttore del Servizio Unico delle Attività Tecniche (SUAT) Gaetano Mirto, alla direttrice del Distretto di Carpi Stefania Ascari e alla direttrice del Presidio ospedaliero Ausl Giulia Ciancia, dopo avere svolto un sopralluogo all’interno del Ramazzini per analizzare lo stato delle strutture aziendali. "I lavori sull’ospedale di Carpi – ha affermato Altini – sono il segno di un’attenzione nuova verso una struttura che necessitava da tempo di interventi, in vista della realizzazione del nuovo ospedale il cui iter sta procedendo spedito". In riferimento a quest’ultimo, ha solo aggiunto: "Non posso spoilerare tutto, ma la programmazione è tutta in campo e, a brevissimo, vi sarà l’occasione per parlarne".

In riferimento all’attuale ospedale, i primi lavori sono già partiti nelle scorse settimane: il rifacimento della scalinata d’accesso all’ingresso principale di via Molinari, e il ripristino delle coperture (per ovviare alle infiltrazioni d’acqua) in corrispondenza dell’ala della Chirurgia e dell’Ostetricia, degli ambulatori di Ginecologia e dell’Unità Farmaci Antiblastici (UFA). Seguiranno poi la sostituzione completa, con materiale in Pvc, della pavimentazione carrabile del corridoio di collegamento tra l’ospedale e l’area commerciale (bar ed edicola), l’intervento sui Poliambulatori, in corrispondenza del Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e il ritinteggio dei locali al primo piano che ospitano gli ambulatori di Ginecologia, oltre che l’installazione di una nuova Unità di trattamento aria per la Rianimazione e la sostituzione del gruppo di continuità a servizio del reparto di Ostetricia e Ginecologia. Inoltre, è previsto un intervento di ripristino del solaio al piano interrato della Dialisi e, infine, il rifacimento del corpo 15, che ospita lavanderia e archivio. Il sindaco Righi ha parlato di "un ‘cambio di passo’ dopo anni di scarsi investimenti", e di "un intervento (1 milione di euro) non ‘a spot’, ma a cui ne seguiranno altri ciclicamente con una programmazione pluriennale. Il Ramazzini è un presidio fondamentale per la sanità del territorio e ogni investimento sulla sua sicurezza, efficienza e accoglienza è un passo avanti per i cittadini: mentre prosegue l’iter per il nuovo ospedale, si continua a migliorare quello attuale, assicurando condizioni sempre migliori di cura e di lavoro". Infine, come ha spiegato il dg, "i cantieri sul Ramazzini sono parte di un più ampio piano di interventi di manutenzione che mira a riqualificare le principali sedi sanitarie in provincia. In totale, per tutti i lavori previsti, sono stati stanziati oltre 4 milioni di euro, di cui 1 milione da apposito fondo aziendale, grazie all’accesso per la prima volta al Fondo regionale manutenzioni cicliche, e il restante dalla gestione del contratto multiservizio manutentivo in essere". Maria Silvia Cabri