Rambert torna con ’Mon absente’

Dopo aver portato a Modena ‘Architecture’, ‘Clôture de l’amour,’ ‘Répétition’ e ‘Sœurs’, torna al teatro Storchi l’autore e regista francese Pascal Rambert, Premio del Teatro dell’Académie Française 2016, il 27 e il 28 gennaio con la prima nazionale del suo nuovo lavoro, coprodotto da Emilia Romagna Teatro: ‘Mon absente’. La pièce coinvolge artisti emergenti e grandi nomi fra i quali Audrey Bonnet, storica collaboratrice di Rambert, e Stanislas Nordey, che ha commissionato l’opera quando era direttore del Teatro Nazionale di Strasburgo, ruolo ricoperto fino al 2023. ‘Mon absente’ affronta il tema della morte e del vuoto che questa lascia a chi rimane. Il punto di partenza è stato riscontrare, tra i nomi delle artiste e degli artisti da coinvolgere, l’assenza di Véronique Nordey, nota attrice del teatro francese e madre dello stesso Nordey, scomparsa nel 2017 e con cui Rambert avrebbe voluto collaborare. "Sto scrivendo in sua assenza – commenta il regista – ma non si tratta di una biografia. Nel frattempo è mancato anche mio padre e il progetto si è gradualmente trasformato, e ora Véronique è una figura di finzione. ‘Mon absente’ è il ritratto di una donna che non c’è più attraverso le storie di coloro che sono rimasti". Immersi in uno spazio "chiuso, calmo e profondo" gli spettatori si trovano in un luogo ai margini della vita, insieme a una comunità in lutto. Raccolti nel dolore, le lingue si sciolgono e le lacrime sgorgano, finché non riemergono i ricordi di un tempo passato, che vanno a tratteggiare le caratteristiche della persona scomparsa.