Ramblers "Piccole e grandi storie resistenti"

"A ottant’anni dalla Liberazione dal nazifascismo abbiamo fatto rivivere, questa volta attraverso la parola scritta, piccole e grandi storie di donne e uomini che hanno lottato per la nostra libertà". I Modena City Ramblers scendono in campo per ribadire i principi alla base della Resistenza, con il progetto ‘Nati per la libertà — Racconti resistenti’, libro e ep che intrecciano fiction e memoria storica, raccontando con voce vibrante le vicende di partigiani celebri e sconosciuti. La presentazione, oggi alle 18 a La Tenda di viale Monte Kosica a Modena, è curata dall’associazione ’L’Asino che Vola’ e Librerie Feltrinelli Modena, in collaborazione con l’Istituto Storico di Modena e il Comitato per la memoria. Franco D’Aniello, musicista e storico membro fondatore dei Modena City Ramblers, presenta il progetto e la sua genesi.

Franco, è il vostro primo libro: come avete scelto di passare dalle note alle parole? "Il 2025 è un anno importante per noi: ricorre l’80° anniversario della Liberazione e i 20 anni dal nostro album ‘Appunti partigiani’. Abbiamo quindi scelto di realizzare questo nuovo progetto per raccontare le storie di quel periodo, non solo con le canzoni ma anche attraverso la scrittura: ne abbiamo parlato con la casa editrice ‘La Nave di Teseo’ che ci ha spronato a farlo".

Come è strutturato il libro? "Sono 25 racconti di vario genere, tanti rispecchiano storie vere, magari un po’ romanzate, oppure storie di fantasia ma con un fondamento di verità. Non si tratta di un saggio, né di un libro storico, ma di veri e propri racconti, che ognuno di noi cinque ha scritto, indipendentemente, per non farci condizionare. Un libro corale, a più voci che si mescolano ma restano autonome. Storie legate a persone vicine alle nostre famiglie o ai nostri amici. Uno, ad esempio, è dedicato al ‘comandante Diavolo’ cui avevamo già dedicato il brano di ‘Dievel’, che abbiamo avuto modo di conoscere di persona".

A chi dedicate questo progetto? "Ai protagonisti veri del libro, ma più in generale a tutti coloro che hanno lottato, partigiani e non, per cercare di costruire un mondo di pace migliore da tramandare ai loro nipoti. Al tempo stesso chiediamo anche loro anche ‘scusa’ per dove sta andando adesso la società".

Quanto è importante la memoria storica? "È fondamentale, perché il rischio è quello di dimenticare, mistificare. Occorre tramandare queste storie di resistenza, visto che i diretti protagonisti stanno scomparendo. La società civile deve prendere il loro testimone e farli conoscere, come una sorta di staffetta".

Parole ma anche note… "Per l’occasione è uscito un vinile, ‘Appunti resistenti’, contenente quattro brani di cui un inedito, due sulla resistenza riarrangiati e uno della band Yo Yo Mundi".