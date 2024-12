Ramon: il romanzo d'esordio di Francesco Menozzi tra introspezione e antropologia

A Tebrilla, un piccolo villaggio di mare avvolto da un’atmosfera mistica, Vittorio Berri, uno psicologo in fuga dal caos della città incontra un ragazzo affetto dalla Dèrmaphásmapatìa, una rara patologia che lo fa lentamente svanire. È questo lo scenario di ‘Ramon’, il primo romanzo di Francesco Menozzi (foto), autore modenese classe ‘83, al debutto con un’opera in cui, grazie a un’ambientazione surreale, si intrecciano introspezione psicologica e ricerca antropologica. Nella sua esperienza a Tebrilla, Berri inizia ad accorgersi che la vera stranezza non è la malattia di Ramon, il protagonista, figlio di un minatore immigrato, ma la sua incapacità di adattarsi a una società che lo ha escluso. Attraverso esperienze condivise, i due intraprendono un viaggio di rinascita e liberazione. "Nel romanzo – racconta Menozzi – la voce narrante non si limita a studiare il paziente dal punto di vista clinico, ma anche antropologico: infatti, osserva le sue credenze e il rapporto con il contesto in cui vive, esplorando gli aspetti popolari della realtà circostante. Intorno a questa ambientazione ho costruito un’indagine monografica per comprendere come le persone sviluppino atteggiamenti spesso incomprensibili nei confronti di chiunque sia nato fuori dal loro contesto chiuso e isolato". Un tema centrale dell’opera è l’importanza di riconoscere la realtà delle cose, imparando a comprendere ciò che circonda gli esseri umani al di là delle narrazioni tramandate. "La costruzione del libro – spiega l’autore – è guidata da due idee: da un lato, il concetto che ‘l’antropologo diventa scrittore nella fase del ritorno’, restituendo attraverso la scrittura ciò che ha osservato e vissuto; dall’altro, il ricordo di un evento doloroso per il narratore, che elabora la propria sofferenza raccontando la storia di Ramon". Nel romanzo, questi aspetti si intrecciano con le stranezze e le dinamiche dei piccoli contesti di vita, ognuno caratterizzato da credenze peculiari, sia in relazione alla malattia di Ramon, sia al tessuto sociale in cui vive.

Jacopo Gozzi