Rando: "La scuola è inclusione"

"La scuola è inclusione. Non è un luogo in cui si punisce chi esprime un’opinione. Davvero il Ministro Valditara non ha nulla da dire su ciò che è accaduto allo studente Damiano Cassanelli?". Lo chiede la senatrice del Pd Enza Rando, componente della commissione Istruzione, relativamente al caso del Barozzi. "Ci aspettiamo parole chiare dal Ministro sul suo modello di istruzione. D’altronde questa idea della scuola come luogo di punizione emerge anche nelle proposte di legge che stanno arrivando in Parlamento. Ma noi opporremo una scuola di inclusione".