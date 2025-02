Rapina al bancomat con la scacciacani, condannati i due aggressori

Nel giro di 24 ore avevano commesso una rapina e ne avevano tentata una seconda. Ieri uno dei due rapinatori, un 23enne ha patteggiato la pena a due anni di carcere, pena sospesa. Per l’altro, invece, 29enne ed esecutore ‘materiale’ dei colpi è arrivata la condanna in abbreviato a due anni e dieci mesi. Per i due, uno difeso dall’avvocato Claudia Marchesi e il complice dalla collega Antonietta Sghedoni, la pubblica accusa aveva chiesto una condanna a tre anni di carcere. L’accusa per gli imputati, italiani e incensurati era quella di rapina aggravata in concorso: con una finta arma in pugno avevano avvicinato la vittima, una 47enne che aveva appena prelevato 150 euro allo sportello bancomat, minacciandola e facendosi consegnare il denaro. Il giorno successivo, poi, avevano tentato di rapinare un dipendente dell’Hotel Sant’Eusebio, a Spilamberto. I fatti risalgono al gennaio dello scorso anno e la ‘mente’ del gruppo di rapinatori sarebbe stata – secondo le indagini - un ragazzo di soli 19 anni, tragicamente deceduto in un terribile incidente stradale a poca distanza dai fatti. Gli accertamenti delle forze dell’ordine, infatti, avevano messo in luce proprio come il 19enne avesse ‘trascinato’ i due amici nell’avventura criminale. La difesa degli imputati aveva chiesto per i propri assistiti un patteggiamento a due anni, ritenendo sussistente l’attenuante della minima partecipazione dal momento che, appunto, era emerso come il promotore dei colpi fosse il 19enne. Infatti sarebbe stato proprio il giovane tragicamente deceduto a condurre l’auto nei pressi dello sportello bancomat dove si era verificata la prima rapina. Successivamente, il giorno dopo i tre avevano quindi tentato il colpo ai danni di un dipendente dell’Hotel Sant’Eusebio, a Spilamberto. In quell’occasione il 29enne si era introdotto nella struttura per poi minacciare con l’arma la vittima che, seppur sotto choc, era riuscita a mettere in fuga i balordi spruzzando loro addosso spray al peperoncino.