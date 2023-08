Rapina al cimitero: presi La vittima: ’Restino in cella’

L’11 giugno scorso, una domenica, si era recata verso le 16,30 al cimitero di Castelnuovo Rangone, dove riposa il marito. Nel parcheggio del camposanto, un balordo l’aveva aggredita e, dopo averla strattonata e gettata a terra, provocandole escoriazioni a un gomito e a un ginocchio, le aveva strappato la borsetta, contenente documenti, telefono cellulare e vari effetti personali, tra una carta di credito prepagata sulla quale erano accreditati più di 400 euro.

Pochi minuti dopo, il rapinatore assieme a un complice si erano recati nella filiale Bper di Castelnuovo Rangone, facendo diversi prelievi e svuotandole completamente la carta di credito.

Ora, a due mesi dall’accaduto, i malviventi (rapinatore e complice) sono stati identificati e arrestati dai carabinieri della Compagnia di Sassuolo. Si tratta nello specifico di un 40enne e di un 47enne, ora accusati del reato di rapina aggravata e finiti al momento in carcere. Fondamentali, ai fini delle indagini, si sono rivelate ancora una volta le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. La donna aggredita, una 74enne di Modena, una volta saputo dell’arresto commenta: "Ora spero che in carcere ci rimangano. Mi dispiacerebbe saperli già fuori dopo qualche giorno. Sono stata devastata per diverso tempo dopo ciò che mi è capitato e per alcune settimane ho fatto fatica ad addormentarmi la notte. Poi, pian piano, per fortuna mi sono ripresa. Sono tornata al cimitero sia accompagnata, sia da sola. Ma che una donna non possa sentirsi sicura nemmeno in pieno giorno... A proposito: la persona che mi ha aggredita è spuntata da una boscaglia vicino al parcheggio. Sarebbe opportuno curare maggiormente questa zona, non si può lasciare una cosa simile, anche se è un’area privata. Lì dietro può nascondersi chiunque". Come è già successo in altri casi, la donna ha confermato di non avere il pin della carta di credito né su un foglietto, né sul telefono, ma in pochi minuti i rapinatori avevano già prelevato tutto il prelevabile.

"Non so – dice lei – come abbiano fatto". Luca, il figlio della 74enne, ha aggiunto di sentirsi "sollevato" per l’arresto dei due malviventi. Sul caso è intervenuto anche Massimo Paradisi, sindaco di Castelnuovo, che ha detto tra l’altro: "Congratulazioni all’Arma dei Carabinieri per aver assicurato alla giustizia due criminali. Motivo d’orgoglio che elementi fondamentali per le indagini siano venuti dalle telecamere installate in zona. Questo risultato ci dà la spinta a non fermarci qui e ad ampliare ulteriormente il sistema di videosorveglianza".

