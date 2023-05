"Rapina al Conad, episodio grave"

Dopo la rapina al Conad di Marano – un cliente ha minacciato una dipendente col coltello per fuggire con la spesa rubata –, interviene Confesercenti Terre dei Castelli: "Esprimiamo solidarietà a tutto lo staff del Conad di Marano – commenta Emanuele Costetti, direttore Confesercenti Terre dei Castelli – per il fatto accaduto.

Sono episodi gravi che non devono accadere e che mettono a rischio la vita dei lavoratori e di chi si trova davanti individui del genere. Ringraziamo le forze dell’ordine per essere intervenute e per avere individuato subito il ladro".